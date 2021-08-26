台南疫情60天+0 　疫苗劑次涵蓋率達突破4成大關

▲台南市副市長趙卿惠表示，疫情60天+0，台南市疫苗劑次涵蓋率達突破4成大關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長趙卿惠26日下午公布「台南市旅宿業發生確診足跡防疫清消處理原則」，供轄內旅宿業者據以辦理，疫情60天+0，疫苗劑次涵蓋率達突破4成大關。





衛生局長許以霖表示，台南市高端疫苗截至25日總計已接種38965人，報到率93.3％，目前總計已施打COVID-19疫苗752167劑次，人口涵蓋率36.8％，第二劑涵蓋率3.5％，劑次涵蓋率達40.2％，26日無疫苗不良反應通報，也沒有出現緩打潮。

許以霖局長提醒，根據中央流行疫情指揮中心25日公告，高端疫苗第二劑接種須間隔至少28天，自8/23至8/29期間完成第一劑高端疫苗接種之民眾，可於9/27透過COVID-19公費疫苗預約平台預約第二劑，屆時符合預約資格或收到簡訊提醒者即可預約接種。

若有出國急迫性須於接種第一劑後滿28天接種者，可提供具有付款紀錄之機票與出國日程及留學入學證明，或公司外派出國等證明文件，至指定之合約醫療院所，經醫師評估後進行接種。

而過去施打第一劑AZ及莫德納疫苗的長者，也陸續近入施打第二劑期間。許以霖也提醒有意願登記第二劑者可透過疫苗公費平台預約，而針對有困難、不方便操作平台的長者，指揮中心亦會在9月初提供名單，由地方政府代為預約疫苗，並安排及通知接種時間與地點。目前台南市也已透過民政及衛生系統提醒可施打第二劑長者進行預約施打。提醒市民前往接種COVID-19第二劑疫苗前，請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及「健保卡」。

而針對近日傳出有藥癮者施打高端疫苗後過世，而提議是否緩打高端疫苗。許以霖重申陳時中部長主張，認為應還是要提倡「不吸毒」更為重要。藥癮是一種慢性疾病，有需求的民眾可洽台南市毒防中心獲得相關協助（24小時免費毒品防治諮詢專線：0800-770-885)。

觀光旅遊局局長郭貞慧則報告市府最新訂定的「台南市旅宿業發生確診足跡防疫清消處理原則」，在疫情趨緩、國內觀光旅遊復甦同時，也能夠協助旅宿業者打造更安全的住宿環境，讓來訪台南的民眾能夠住的安心。

台南市公園遊戲場自7/27降級後開放，目前接持續進行定期清消作業，針對公廁、兒童遊戲區進行定期消毒，也持續提醒在公園、遊戲區、籃球場等活動民眾需配戴口罩及保持社交距離，並透過不定期稽查及勸導協助民眾落實。

最後，針對近期高度關注的非洲豬瘟防治工作，台南市目前598處養豬場已完成清潔消毒及調查，未發現異常。也請市民持續配合相關防治工作，防堵非洲豬瘟。

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