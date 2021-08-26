暑假最後一個假日！估遊客湧入景點　屏警超前部署

▲8月28、29日是暑假最後一個假日，屏警規劃好交通勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

8月28、29日是暑假最後一個假日，適逢疫情趨緩，經調查墾丁地區民宿客滿及湧往台東旅遊車潮，屏東縣長潘孟安特別指示屏東縣政府警察局，全力做好假日交通疏導，確保觀光民眾交通順暢、人車平安。

警方針對旅遊車潮超前布署，除啟動台1線及台26線智慧交控系統長綠控燈外，亦視車流狀況實施車輛分流及改道行駛替代道路等交通管制作為，另編組「交通快速疏導部隊」於壅塞路段待命，以便趕往交通事故現場迅速排除事故及機動前往壅塞地點交通疏導。

在觀光地區墾丁大街則採取人車分流，27日期五至星期日19至24時，墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛替代道路大灣路，以維交通順暢。

另因應漢光演習，台1線佳冬鄉戰備跑道自8月12日起至9月14日封閉南北雙向內側車道進行路面養護工程，警方已與路權機關除規劃台17線及185線沿山公路等替代道路疏解車流，運用國道及省道CMS資訊看板推播替代道路訊息及上線警廣宣導，替代道路亦設置引導牌面，引導國道南下車輛走林邊交流道接台17線南下墾丁，北上車輛則可行駛185線沿山公路或行駛台17線接國道3號林邊交流道北上，以避開施工路段，如行經施工路段，請依現場疏導員警指揮改道行駛。

警方籲請駕駛朋友行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，以降低意外發生，並隨時注意沿路CMS電子看板、LED字幕顯示器及收聽警廣，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊，更歡迎民眾下載「屏東好交通APP」，預先觀察屏東道路即時影像，掌握路況、開心出遊。

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