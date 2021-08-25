小貨車餉潭大橋拋錨　潮警助推離防事故

▲潮州警分局餉潭派出所副所長鍾承晏、警員許紘榮協助鄞姓農民將自小貨車推至橋下安全地點 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

鄞姓農民駕駛小貨車要到田裡工作，行經號餉潭大橋上時卻故障，由於往來車輛不少，轄區的員警巡邏發現，一人推車，一人駕駛巡邏車在後方警戒，將小貨車推至橋下安全地點等待道路救援，讓他很感激。

潮州警分局餉潭派出所副所長鍾承晏與警員許紘榮於日前巡邏時發現一部小貨車停在185線沿山公路餉潭大橋上，立即停車察看，小貨車鄞姓駕駛稱車輛因不明原因拋錨。

由於185線餉潭大橋上來往車輛眾多，乃砂石車必經路段，亦是警方防制事故的重要路段，當時鄞民稱其要前往農作時，小貨車就突然故障在橋上，

鍾、許兩員認為單憑鄞民是無法移置車輛的，為避免危害發生，副所長鍾承晏請鄞民座在駕駛座控制方向並將車輛打入空檔，鍾員獨力在貨車後方推車，另一名警員許紘榮方則駕駛巡邏車在其後方打開車上警示燈戒護，直至將車輛推至橋下安全地點，以便安心的等候道路救援。

潮州分局長黃國源呼籲，遇車輛發生故障，車主應儘快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，再聯繫道路救援；出門前應先行檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件有無故障，才能快樂出門，平安返家。

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