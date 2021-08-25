時力黨團批國家公權力一國兩制　「碰到黑道暴力就卑躬屈膝」

▲南鐵拆遷案黃春香家遭強拆，警方現場驅離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）



記者林銘翰／台北報導

近期爆發南鐵東移拆除戶抗爭以及美麗華工會抗爭，但警方執法作為卻引發爭議，時代力量立法院黨團總召邱顯智25日表示，警方不當盤查移工與一般人民，面對黑道時卻態度寬容，國家公權力成一國兩制，「面對弱勢就成打手，碰到黑道暴力就卑躬屈膝」。

時力黨團今天召開「面對弱勢國家暴力！面對黑道國家沒力？ 」記者會，批評警方對於南鐵擋拆及美麗華工會抗爭粗暴執法、不當盤查移工與一般人民，面對民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，以及松山分局之亂等黑道時卻態度寬容。

黨團副總召陳椒華指出，最近看到許多集會遊行現場的人民遭受政府粗暴的執法及對待，從美麗華工會在總統府前的抗爭、喬友大火案家屬於彰化縣府前的記者會，再到台南鐵路東移地下化的黃春香拆除案都是如此，顯現出國家暴力具體地表現在台灣各地。

陳椒華強調，在各項爭議與人民的聲音出現時，政府應當要拿出耐心與誠信去面對及溝通，但是大家看到的卻是執政者不願意面對人民，卻透過國家暴力解決發聲的人民。

▲時代力量立法院黨團召開「面對弱勢國家暴力！面對黑道國家沒力？ 」記者會。（圖／時代力量黨團提供）



陳椒華認為，執政者根本沒有將人民的集會遊行權利認真看待，只想透過國家暴力的方式來輾壓人民的聲音，憲法上所保障的集會遊行的權利之所以重要，就是因為保障人民可以依循各種行動，來表達對於政策與體制的不滿，如此一來才有可能讓政府在公眾壓力下，直接去面對各種議題。

陳椒華呼籲，執政者應正視人民的聲音且進行溝通，切勿再將人民當作敵人，並且要求警政署必須針對這幾件粗暴執法的行為給予人民一個交代，並確實基於保障人民權利的角度重新檢視執法手段。

黨團幹事長王婉諭表示，為了保護人民的基本權利不受國家任意侵害，以及維持人民對國家公權力的信賴，警政署應嚴格督導基層警察人員的法治教育訓練，並針對日後發生濫權的個案的警員探究發生的原因，藉此找出系統性的問題根源加以解決。

邱顯智指出，最讓民眾不能接受的，是警察對於真正的黑道，特別是背後有民代等其他力量撐腰時，彷彿比對一般人民更寬容，但是遇到被迫遷戶、爭取權利的勞工、甚至只是行人或倒垃圾的移工，卻被上銬帶回警局然後丟包在路邊。

邱顯智認為，如果警察在面對手無寸鐵的人民或移工時虎虎生風，但面對真正的黑道時卻完全沒力，這不是一個法治國家權力行使該有的樣子，這樣的態度差異，除了會造成一般人民對公部門的不信任，更會傷害台灣的民主法治。

邱顯智強調，時力黨團希望國家的公權力，不要在面對弱勢時，變成國家暴力；更不要在面對黑道時，變成國家沒力，一個民主自由的社會，不允許國家公權力的一國兩制、因人設事，更不允許國家公權力變成打手傷害弱勢及一般人民。