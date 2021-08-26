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防非洲豬瘟！屏東內埔查獲「越南酸肉」送驗　潘孟安：查到重罰

▲屏東縣政府總動員查緝非洲豬瘟 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣政府總動員查緝非洲豬瘟 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

走私越南豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒後，屏東縣政府為防範走私肉品流入市面，連日由警察局、農業處、環保局、衛生局等單位兵分多路，追查肉品可能流向，在內埔鄉查獲1件由宜蘭縣產製的「越南酸肉」包裝產品，未依規定標示豬肉原料原產地，因肉源不明，26日送驗查明是否有非洲豬瘟病毒，並針對標示不符規定部份移請宜蘭縣衛生局處裁處。

▲屏東縣政府總動員查緝非洲豬瘟 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣政府總動員查緝非洲豬瘟 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

縣長潘孟安表示，目前雖未查獲違法情事，但仍會要求持續查察，查到一定重罰，但也請鄉親注意不要購買來源標示不明的肉製產品，確保食品安全。

警察局指出，新任局長劉印宮到任後，依循縣長指示，要求無縫接軌，強力普查轄內移工經營，有使用豬肉的小吃部、或是有專售移工販售豬肉品之商舖，並責令巡邏員警注意路邊、巷口是否有回收餿水桶容器，一經發現立即通報環保單位速來回收，避免外流而產生破口。總計動員警力319名、清查店鋪、小吃店等195處。

縣警局長劉印宮表示，除清查工作不停歇外，也會密切跟屏東地檢署橫向聯繫，如發現不法事證將報請檢察官指揮擴大偵辦，防範染有非洲豬瘟肉品或肉製品入境，為全民健康把關。

衛生局則表示，經查核檢調單位提供的3家商店及衛福部食藥署交辦的42家販售東南亞商店業者後，在內埔鄉查獲1件由宜蘭縣產製的「越南酸肉」包裝產品，未依規定標示豬肉原料原產地，因肉源不明，已送驗查明是否有非洲豬瘟病毒。

另環保局上午再度兵分10組，共出動20人，再度稽查轄內102家廚餘養豬場，沿途若發現電線桿或其他設施物上懸掛廚餘桶，一律拆除，同時對於稽查合格的業者，發給一張合格證明，供張貼在畜牧場門口，供購買端辨認。

環保局表示，防堵非洲豬瘟需要全民共同努力，請民眾配合三件事，第一是勿將來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉，丟到廚餘桶；第二是發現路邊有擺設廚餘桶，請通報環保局或各鄉鎮市公所清潔隊進行移除；第三是發現疑似違法使用廚餘的養豬場，請通報環保單位(通報專線0800-066666或08~7351928)。

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