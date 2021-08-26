高雄荷葉包肉驗出豬瘟毒！貨源全賣光　防廚餘破口急護442養豬場

▲防堵非洲豬瘟，高雄市政府展開豬場訪視及消毒。（圖／高市府提供）

記者賴文萱／高雄報導

非洲豬瘟病毒入侵台灣，高雄25日驗出查緝到的荷葉包肉「非洲豬瘟病毒陽性」，成高雄首例。為防止相關食品藉由廚餘回收系統流入畜牧場造成傳播，高雄市農業局今也動員訪視轄內442場養豬場豬隻健康情形，並督導各養豬場落實自衛防疫工作，全力防堵。高雄市長陳其邁也將於下午2時召開「非洲豬瘟防治記者會」。

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▲防堵非洲豬瘟，高雄市政府展開豬場訪視及消毒。（圖／高市府提供）

由於高雄查出首例含有非洲豬瘟病毒的荷葉包肉，農業局今動員訪視轄內442場養豬場豬隻健康情形，並針對曾使用廚餘餵飼養豬場加強稽查。

由於擔憂食品藉由廚餘回收系統流入畜牧場造成傳播，環保局也針對轄內5戶廚餘再利用養豬場加強稽查，確認是否均依規定完成高溫蒸煮，及持續追蹤廚餘流向及處理方式。

▲高雄查獲越南進口、疑似非洲豬瘟的肉製品，其中荷葉包肉被驗出非洲豬瘟病毒。（圖／記者賴文萱翻攝）

因應這次走私食品專案查緝，高雄市警政等單位已查扣疑似非法輸入食品計6案9件，品項有牛肉乾、雞肉絲、荷葉包肉及熟食雞肉等合計38.3公斤。農業局動保處昨晚證實，送驗的荷葉包肉確定被驗出含有非洲豬瘟的病毒，是這次專案查緝以來的首例。

這批貨是由林園分局所查獲，2名女子持有越南進口疑似肉製品，包含牛肉乾約5公斤、雞肉絲約10公斤，荷葉豬肉0.3公斤，豬肉火腿腸2包。不過，警方表示，追查到下游雜貨店時現場肉製品都已經賣完了，店內已無存貨，女子供稱是自己吃，也有賣給少數姊妹，後續將持續追查流向跟進貨來源。

▲▼高雄先前查獲越南進口、待查驗產品。（圖／記者賴文萱翻攝）