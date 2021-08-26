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非洲豬瘟現破口　國民黨民調：60.3%要求美豬公投前暫緩萊豬進口

▲▼ 防檢局稽查走私肉品,非洲豬瘟 。（圖／農委會提供）

▲非洲豬瘟侵台，防檢局稽查走私肉品。（圖／農委會提供）

記者楊蕓／台北報導

日前國內首度破獲非洲豬瘟走私肉品，且已流入市面，檢驗54件已有4件陽性。國民黨26日痛批，食安防線被攻破，在尚未爆出豬瘟肉品流竄市面前，已6成民眾認為應在公投投票前暫緩萊豬進口，如今蔡政府對於進口豬肉逐批查驗的承諾失效，政府更應暫緩萊豬進口，補齊食安防線。

非洲豬瘟防線出現破口，國民黨痛批，行政院長蘇貞昌怒飆關務署在查驗上未能百分百落實，導致防線被毀，萊豬已開放進口將近9個月，政府竟是近日才發現專責航空包裹的X光機掃描作業並不具有「百分百檢驗」肉品的判斷功能，人力判斷遇貨量多時又容易出現疏失，顯然食安防線早被攻破，蔡政府對於進口豬肉逐批查驗的承諾失效。

全國公信力於7/20-22進行民調，詢問民眾是否同意在野黨主張「萊豬進口」應該先暫停，等到公投後再依據民意及公投結果，來決定是否持續推行？有60.3%民眾表示認同，不同意者23.3%。

國民黨強調，在尚未爆出豬瘟肉品流竄市面前，對於應暫緩萊豬進口的民調即顯示偏高比例，如今在檢驗不確實的狀態下，民眾對於食用肉品的選擇等同直接被迫限縮，政府應盡速採納人民心聲，暫緩萊豬進口、補齊食安防線。

國民黨指出，蘇貞昌2019年宣示，查驗機具或人力如有不足，政府將全力支持補足，對於來自高風險地區旅客的行李查驗應達到100%。2021年初，衛福部更表示，政府已新增3億2千萬元的預算，增加約4分之1的邊境查驗人力。如今關務署報告真實抽驗比例只有2%，顯示政府邊境查驗量能極度不足，人力恐怕並未配置到位，並非蘇貞昌至機場視察航空包裹X光機檢查就可解決。

國民黨表示，28日將於希望廣場前（台北市北平東路與林森北路交叉口）舉行「1218重新出發！政府獨裁、公投制裁」戶外記者會，公投領銜人江啟臣、立委林為洲以及秘書長李乾龍、革實院院長羅智強將出席，當日預計發放限量1千份的台灣豬肉乾與小豬撲滿，宣達公投日延至12月18日，呼籲全民出門行使公投權，用人民的力量停止政府錯誤的決策。

上述民調是以電話訪問方式，配合「CATI2012電腦輔助電話訪問系統」進行抽樣調查，有效樣本為1,069人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

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