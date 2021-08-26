充電線勒斃兒交保理由曝！妻悲赴地檢曝死訊　莽夫現解脫眼神　

▲高雄19歲男遭爸充電線勒頸，搶救17小時後仍宣告不治。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市梓官區一名19歲黃姓男子與母親發生爭執，遭父親以充電線勒脖，送醫搶救17小時後仍宣告不治，不過黃父於地檢署聽聞兒子死訊時，沒有太多情緒反應，似乎認為是一種解脫。

▲高雄19歲男作勢毆打母親，遭父親以充電線勒頸窒息。（圖／記者吳世龍攝）

警方25日中午依殺人未遂罪嫌將黃父移送橋頭地檢署，據了解，當時黃父還不知兒子死訊，直到檢方傳喚黃母訊問時，父親才知道兒子已宣告不治。不過聽到兒子的死訊，黃父沒有太多情緒反應，因為兒子經常一點小事就大吵大鬧，與父母起衝突，這樣的消息似乎是一種解脫。

檢方訊後，認為黃父涉犯殺人重罪以及有串證之虞，且有自殺意念，向法院聲請羈押；法官於26日凌晨裁定25萬元交保。

▲法官裁定黃父以25萬元交保。（圖／記者吳世龍攝）

法官考量，黃父殺人罪嫌重大，但他是家中經濟支柱，且與家人同住相互依賴，對犯罪行為過程均已陳述，自殺意念僅一時情緒反應，也沒有其他證人、證據來證明他有湮滅或串供相關事證，以此案犯罪情節及侵害法益程度，尚無逃亡、滅證可能等羈押理由，所已裁定具保並限制住居。

回顧這起事件，黃母24日晚間要用洗衣機清洗衣服，19歲的兒子突然「丟太多洗衣球進洗衣機」內，他作勢毆打母親，母子倆因此起爭執，黃父見狀，就把兒子帶到2樓房間，要求他睡覺；不料，父子兩人也起爭執，黃父拿手機充電線勒住兒子脖子，才導致兒子窒息。

黃父驚覺兒子沒有呼吸、臉色發黑，趕緊打電話報警，黃母則打119叫救護車，送醫後雖一度恢復呼吸心跳，但搶救約17小時後，於下午3點15分宣告不治。

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