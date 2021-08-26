非洲豬瘟肉製品襲台！台中東協廣場　扣27kg不明香腸+酸肉送驗

▲▼越南非洲豬瘟肉製品流入引發全台恐慌，台中專勤隊在東協廣場查獲27kg不明香腸和酸肉。（圖／台中專勤隊提供）

記者鄧木卿／台中報導

新北市一名歸化我國的越南裔鄧姓婦人，日前被查出透過航空貨運，走私越南非洲豬瘟肉製品來台銷售，引爆全台大稽查，移民署台中市專勤隊聯合台中市政府食安處等單位，前往台中最多東南亞商家的東協廣場聯合稽查，並在一家柯姓女子經營的商場冷凍櫃內，發現酸肉及香腸約27公斤，均無檢疫標章，現場由防疫檢疫局採樣送驗，相關肉品封存，等結果出爐後依規定處理。

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專勤隊表示，初步了解店家所賣加工肉品並非來自北部，但標示不清，食安處已採樣帶回檢驗。

專勤隊除了加強查察非法販賣不明來源肉品的東南亞店家外，更透過NGO團體、新住民培力發展資訊網等網站及臉書專頁，加強英、越、印、泰、柬、緬等多元宣導，讓新住民瞭解非洲豬瘟病毒的危害。

一旦查獲走私、違法輸入肉品，最重可處7年以下有期徒刑，併科罰金新台幣300萬元；違規自中國（含香港及澳門）、越南、印尼、柬埔寨、緬甸等豬瘟疫區攜帶豬肉製品入境，處罰新台幣20萬元；以國際快遞、郵包寄送月餅、肉酥、肉類罐頭來台，違者最高處罰新台幣100萬元。請民眾務必配合政府相關防疫規定，切勿以身試法，共同維護國人健康。

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