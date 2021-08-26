否認「柯韓配」！黃文財入民眾黨任媒體總監　獲韓國瑜祝福

▲民眾黨秘書長謝立功、民眾黨媒體總監黃文財。（圖／台灣民眾黨提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

前高雄市長韓國瑜心腹黃文財8月時悄悄赴民眾黨任職，目前掛名媒體總監，負責協助黨的文宣及媒體事務，但仍引發外界好奇「柯韓配」是否有譜。黃文財26日回應，可能想像太多，自己進來民眾黨前，有和民眾黨主席柯文哲見面，且也和韓國瑜報告過，並得到祝福。

黃文財與韓國瑜有超過30年的交情，過去韓國瑜擔任北農總經理時期，黃文財就是其心腹幕僚，一路從2017年的國民黨主席選舉、2018年高雄市長選舉，黃文財都參與其中；在高雄市長選後，韓國瑜也派他出任高雄輪船公司董座，足見其對韓國瑜的重要性。

針對黃文財人事案，民眾黨秘書長謝立功、黃文財26日召開記者會受訪，被問到有無和韓國瑜討論過？黃文財回應，進來民眾黨前有和柯文哲見面，但面試官是謝立功，後來作業安排不是很清楚，目前工作主要是負責媒體相關工作，不過「上班前也有跟韓市長報告過，對方有給予我祝福。」

至於為何答應任職？是否想再創造一波「韓流」？黃文財表示，可能想像太多，他會加入民眾黨是因為朋友介紹，認為可在民眾黨媒體事務方面，發揮以往在新聞界經驗，而2024選舉都言之過早，而2022扮演藍白合作橋樑也並非他所能回答。

黃文財提及，自己是在2017年加入國民黨，當時韓國瑜要補選黨主席，他才加入國民黨，事實上也一直沒擔任過黨職職務，「現在到民眾黨，應該會加入民眾黨。」最重要工作還是幫民眾黨監督政府，而柯文哲與韓國瑜之間應有直通管道，「沒必要通過我，我只是個人身份進來，與韓國瑜沒關係。」

謝立功指出，大家對黃文財不陌生，對方無論在報社或雜誌社都有豐富經驗，相信有關媒體事務、重大議題掌握，都能提供很多意見，而自己從不會特別去想他人以前在哪個團隊，其實還有很多無黨籍朋友，藍的也好、綠的也好，無黨籍朋友也好，只要是各陣營裡面優秀人才，不是偏執於一黨之私，都是可以合作對象。