　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

否認「柯韓配」！黃文財入民眾黨任媒體總監　獲韓國瑜祝福

▲▼民眾黨秘書長謝立功、民眾黨媒體總監黃文財。（圖／台灣民眾黨提供）

▲民眾黨秘書長謝立功、民眾黨媒體總監黃文財。（圖／台灣民眾黨提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

前高雄市長韓國瑜心腹黃文財8月時悄悄赴民眾黨任職，目前掛名媒體總監，負責協助黨的文宣及媒體事務，但仍引發外界好奇「柯韓配」是否有譜。黃文財26日回應，可能想像太多，自己進來民眾黨前，有和民眾黨主席柯文哲見面，且也和韓國瑜報告過，並得到祝福。

黃文財與韓國瑜有超過30年的交情，過去韓國瑜擔任北農總經理時期，黃文財就是其心腹幕僚，一路從2017年的國民黨主席選舉、2018年高雄市長選舉，黃文財都參與其中；在高雄市長選後，韓國瑜也派他出任高雄輪船公司董座，足見其對韓國瑜的重要性。

▲▼民眾黨秘書長謝立功、民眾黨媒體總監黃文財。（圖／台灣民眾黨提供）

針對黃文財人事案，民眾黨秘書長謝立功、黃文財26日召開記者會受訪，被問到有無和韓國瑜討論過？黃文財回應，進來民眾黨前有和柯文哲見面，但面試官是謝立功，後來作業安排不是很清楚，目前工作主要是負責媒體相關工作，不過「上班前也有跟韓市長報告過，對方有給予我祝福。」

至於為何答應任職？是否想再創造一波「韓流」？黃文財表示，可能想像太多，他會加入民眾黨是因為朋友介紹，認為可在民眾黨媒體事務方面，發揮以往在新聞界經驗，而2024選舉都言之過早，而2022扮演藍白合作橋樑也並非他所能回答。

黃文財提及，自己是在2017年加入國民黨，當時韓國瑜要補選黨主席，他才加入國民黨，事實上也一直沒擔任過黨職職務，「現在到民眾黨，應該會加入民眾黨。」最重要工作還是幫民眾黨監督政府，而柯文哲與韓國瑜之間應有直通管道，「沒必要通過我，我只是個人身份進來，與韓國瑜沒關係。」

謝立功指出，大家對黃文財不陌生，對方無論在報社或雜誌社都有豐富經驗，相信有關媒體事務、重大議題掌握，都能提供很多意見，而自己從不會特別去想他人以前在哪個團隊，其實還有很多無黨籍朋友，藍的也好、綠的也好，無黨籍朋友也好，只要是各陣營裡面優秀人才，不是偏執於一黨之私，都是可以合作對象。

▲▼民眾黨秘書長謝立功、民眾黨媒體總監黃文財。（圖／台灣民眾黨提供）

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
五倍券去哪領、怎麼用？　10大QA一次看
台灣學生7：30到校「也沒比國外優秀」！他指2事：浪費時間
基隆夫妻打高端後3度就醫　四肢癱軟無力留院觀察
快訊／五倍券如何登記預約？　4大管道看這裡
快訊／五倍券加碼要抽籤　「10平台」共超過1300萬份
快訊／國外電商不可用五倍券！　將列國內大型電商不適用名單
快訊／孫生母推輪椅偷錢　他1句話讓媽媽被起訴
快訊／五倍券「綁定數位」更賺！加碼500元餐飲券回饋
快訊／五倍券9月登記、10月領　一路用到明年4月底
快訊／五倍券拍板10月上路！　全民免費領5000、可家戶綁定
各部會振興券曝光！　新增「國旅券」、「好食券」等4款
LIVE／五倍券來了！全民免費領5000　行政院最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／振興五倍券不能找零很難用？　龔明鑫：店家願意找也尊重

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

北捷3條線周邊「近1.6萬機車停車格」　8月30日起收費「一天20元」

快訊／店家看過來！　收到五倍券後這樣兌領、當天即可入帳

律師發文挺陳時中　孫大千怒：鬼邏輯鬼話術只適合鬼月用

《鏡電視新聞台》26日通過外審？仍有2大疑問待釐清

快訊／五倍券如何登記預約？　一張圖看4大管道「紙本＆數位綁定」

否認「柯韓配」！黃文財入民眾黨任媒體總監　獲韓國瑜祝福

1300萬份好康！五倍券「綁數位」　抽藝fun﹑農遊、動滋、客庄券　

快訊／國外電商不可用五倍券！　將列國內大型電商不適用名單

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

基隆女打完高端倒地「診間猝死」 查出主動脈剝離！妹：平常很健康

快訊／振興五倍券不能找零很難用？　龔明鑫：店家願意找也尊重

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

北捷3條線周邊「近1.6萬機車停車格」　8月30日起收費「一天20元」

快訊／店家看過來！　收到五倍券後這樣兌領、當天即可入帳

律師發文挺陳時中　孫大千怒：鬼邏輯鬼話術只適合鬼月用

《鏡電視新聞台》26日通過外審？仍有2大疑問待釐清

快訊／五倍券如何登記預約？　一張圖看4大管道「紙本＆數位綁定」

否認「柯韓配」！黃文財入民眾黨任媒體總監　獲韓國瑜祝福

1300萬份好康！五倍券「綁數位」　抽藝fun﹑農遊、動滋、客庄券　

快訊／國外電商不可用五倍券！　將列國內大型電商不適用名單

1天只睡1hrs「暴瘦到36kg」！　藍甯5年嚴重憂鬱：家人以為卡到陰

快訊／振興五倍券不能找零很難用？　龔明鑫：店家願意找也尊重

全聯開賣日本爆紅「第五種乳酪蛋糕」　起司季麵包新推剝皮辣椒口味

台中家貓「連家當」裝籠丟路邊！　知道被棄養眼神哀傷不敢動

隨機踹女、嗆男「看什麼」鐵鎚砸破頭　北車街友下場出爐

塔利班成「史上最有錢恐怖組織」！坐擁76兆礦產　掌控毒品最大國

啦啦隊女神「暴瘦7KG」加入八點檔！　短裙熱舞電暈潘柏希

家門口出現大蛇以為「神明現身」　女把毒蛇繞頸上活活被咬死！

傳日月光HR被電慘！鄧佳華147字曝心聲「這份恩情我不會忘」

防非洲豬瘟流竄　台東查獲越籍移工2包不明肉品送驗

政治熱門新聞

5種人打高端恐有問題！游淑慧批應早說

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

200萬劑BNT提早抵台！　「原本要到土耳其」成功搶到內幕曝

快訊／五倍券9月登記10月領　一路用到明年4月底

快訊／五倍券如何登記預約？　一張圖看4大管道「紙本＆數位綁定」

LIVE／五倍券來了！行政院召開記者會說明

五倍券10月上路！蘇貞昌拍板　全民免費領5000

BNT疫苗提前到貨　黃暐瀚：195萬劑、盒裝寫復必泰但瓶身沒有

五倍券今亮相！　全台加碼振興一次看

五倍券一招領更多　唐鳳出手4券合一

1300萬份好康！五倍券「綁數位」抽藝fun﹑農遊、動滋、客庄券　

陳時中不擋復必泰BNT　趙少康：救蔡英文雪崩民調

黃子哲：高端死亡通報快於AZ、莫德納

蘇貞昌今拍板五倍券　全民免費領5000最快10月上路

更多熱門

相關新聞

柯文哲延攬韓國瑜心腹遭譏「藍白合」　蔡壁如：貼標籤是民進黨專長

柯文哲延攬韓國瑜心腹遭譏「藍白合」　蔡壁如：貼標籤是民進黨專長

台灣民眾黨25日證實，前高雄市長韓國瑜的好友兼心腹黃文財已在今年8月進入民眾黨任職，擔任媒體總監，由於台北市長柯文哲過去陸續延攬出身國民黨的謝立功、胡文琦等人，引發外界對民眾黨「越來越藍」的討論。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如26日受訪直言，「我們是不是應該幫他們藍的洗白一點？」彼此應該先磨合，對於藍白合的揣測也言之過早。

打球囉　雙北運動場域解禁一次看

打球囉　雙北運動場域解禁一次看

柯韓合有譜？韓國瑜心腹黃文財　悄赴民眾黨任職

柯韓合有譜？韓國瑜心腹黃文財　悄赴民眾黨任職

陳佩琪痛批陳時中：土匪行徑政府

陳佩琪痛批陳時中：土匪行徑政府

蔡英文不驗抗體　柯文哲：我們替高端做第三期人體試驗

蔡英文不驗抗體　柯文哲：我們替高端做第三期人體試驗

關鍵字：

民眾黨黃文財韓國瑜柯文哲柯韓配

讀者迴響

熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

館長打高端過一天　曝身體狀況

郭采潔疑秘婚小5歲新歡！男方被爆「騙妹吸毒」濫交

男主持人錄影「起生理反應」！

小A辣掰彎直男！哭認還沒被家人接受：注定不被看好

5種人打高端恐有問題！游淑慧批應早說

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

長髮妹當街被壓地脫內褲！色男擄人硬上

以為中威力彩1千萬！她秒提離職　下秒臉綠

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

首批BNT「12-18歲學生」先打　檢驗封緘後才能用

陳時中接受「復必泰」標籤　律師點出關鍵原因

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面