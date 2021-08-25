打球囉！雙北運動場域解禁一次看　全程須佩戴口罩

▲北市自9月1日起開放打籃球。（圖／視覺中國）



政治中心／台北報導

台灣疫情自五月爆發以來，實施近兩個多月三級警戒中於控制住疫情，並在7月底降至二級警戒，今（25）日終於首見本土零確診，各項管制也逐步鬆綁，許多民眾都期待能到戶外運動。對此，台北市府宣布9月1日起開放打籃球，新北市府已於8月24日開放，運動時必須全程佩帶口罩。

疫情指揮中心考量國內仍有零星不明感染源之本土病例，二級警戒自8月24日持續延長至9月6日。7月27日起，運動場館管制鬆綁，開放式內外運動場館（包括保齡球館、撞球場等），團體運動及競賽之開放（依運動場館防疫指引辦理），8月10日起有條件開放游泳池及10人以下小班游泳課程。

依據指揮中心規範，新北市府宣布自8月24日起開放籃球場、公園涼亭及體健設施、海泳、浮潛等海上水遊活動；公園內的開放設施每日清消2次，但兒童遊具目前仍不開放；所有戶外運動都要實施實聯制，全程佩戴口罩。

▼新北市8月24日起開放籃球場。（圖／新北市府提供）



北市府宣布，9月1日增列開放籃球、排球、手球等3項運動項目，場館營運及舉辦相關活動、比賽須符合北市運動指引，全程佩戴口罩、保持社交距離。

台北市長柯文哲表示，柯文哲也提及，8月26日起開放台北市體健設施，不過小孩的運動設施目前仍關閉，先開放大人的部分，並要全程戴口罩、勤洗手，維持室外1公尺以上社交距離，設施每天消毒2次，若有確診足跡，該公園所有設施暫停開放3天消毒，「疫情趨緩，還是要一步步解封，怕大家一下子興高采烈忘記危險，所以要小心。」

▼台北體育設施、活動開放指引。（圖／台北市政府提供）

