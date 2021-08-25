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陳時中稱北市自購疫苗「得由中央分配」　陳佩琪痛批：土匪行徑政府

▲台北市長柯文哲陪同陳佩琪買菜，視察環南市場防疫情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲、夫人陳佩琪。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲21日拋出，北市府編列明年度28億預算，要自購250萬劑疫苗；但卻被指揮中心指揮官陳時中23日回擊，疫苗屬於中央統籌事項，或到台灣後，仍得由政府做適當分配。對此，柯文哲的妻子陳佩琪25日痛批，「怎麼會有如此土匪行徑的政府？」

陳佩琪25日晚間於臉書指出，民眾對國際認證疫苗的殷殷期盼，站在第一線的醫療人員最清楚，只不過目前為止，政府始終無法滿足民眾的需求。台灣算是富有，但一直買不到足夠國際認證的疫苗，過去每當有疫苗要來，指揮中心都神秘兮兮，說疫苗要上飛機才能公布， 好像先公布會被什麼力量擋下來一樣。

陳佩琪質疑，這些國際認證的疫苗大廠都來自歐美，強權對抗下，實在不懂竟然有人反中反到都聽別人的？但台灣有錢就是買不到，買到也是未來不知何時到期的期貨，就算人家有能力真要擋，也是擋買武器較划算。

面對日前陳時中稱，即使北市自行採購疫苗，最終仍得由中央分配，陳佩琪痛批，「怎麼會有如此土匪行徑的政府？北市自己健康自己顧都不行。」還有議員說北市只要自掏腰包送錢給中央就好了，「他竟然還掛著北市議員的頭銜耶，不幫忙爭取疫苗、不把關預算就罷了，還要送錢給別人，到底知不知道買國際認證、讓民眾安心的疫苗是政府責任？」花自己的錢讓市民享受更好的健康水平有何不可？難道醫院為罕病兒童申請高價進口治療藥， 買來也要上繳中央？

陳佩琪提及，自己曾說北市應跟上海復星買BNT， 因為有現貨、航程短，後來才知道指揮中心定出規則，疫苗都要「原廠生產、原廠包裝、直送台灣」，經過代理商貼個「復必泰」就不行了，買疫苗是商業行為，難道意識形態比民眾健康和經濟復甦來的重要？

而陳佩琪也透露，自己常常跟柯文哲囉唆說，如果是台北市政府買到「復必泰BNT」，自己就負責去機場當志工，把「復必泰」3字塗掉，但今天指揮中心已經接受「復必泰」3字了，「我只是沒錢養小編網軍，不然可以把這封號還給民進黨政府，以後少拿這個謀取選舉紅利。」

最後，陳佩琪表示，其實打2劑或3劑疫苗到一定比例後，可達到群體免疫，雖然不能避免感染，但至少可預防長者重症拖累醫療體系，社會能提早解封，不是很好嗎？總歸還是要疫苗，早點來的話，「或許就不會犧牲這麼多人了。」

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