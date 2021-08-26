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柯文哲延攬韓國瑜心腹遭譏「藍白合」　蔡壁如：貼標籤是民進黨專長

▲▼民眾黨團「紓困不夠、振興不到，小商家活該被拋棄嗎？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨25日證實，前高雄市長韓國瑜的好友兼心腹黃文財已在今年8月進入民眾黨任職，擔任媒體總監，由於台北市長柯文哲過去陸續延攬出身國民黨的謝立功、胡文琦等人，引發外界對民眾黨「越來越藍」的討論。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如26日受訪直言，「我們是不是應該幫他們藍的洗白一點？」並透過新聞稿批評「貼標籤是民進黨的專長」。

蔡壁如今天上午受訪說，外界對於「藍白合」揣測言之過早，每個人加入政黨是因為對政黨理念的抱負和中心思想，如果大家意見都一樣，那就整合在一起就好，「相信還是有各自要發展政黨的想法」。

蔡壁如表示，台灣民眾黨是希望借重黃文財在新聞媒體的經驗，「我想大家就先磨合吧，因為說實在，民眾黨是非常年輕、而且非常有自主性的政黨，議題上都是持開放態度，可以跟任何人合作，但是這個過程還是先磨合」。

媒體追問，民眾黨近期延攬出身藍營的黨秘書長謝立功、前國民黨發言人胡文琦，以及韓國瑜好友黃文財，似乎合作對象是越來越藍？蔡壁如笑說，「這個真的是很難回答，那我們是不是應該幫他們藍的洗白一點？」

此外，蔡壁如會後透過聲明稿補充，民眾黨是由一群政治素人成立，創黨的初心就是「以民眾為本」，是第三勢力的代表，更是純粹的本土政黨，她相信厭惡藍、綠惡鬥的台灣人已經愈來愈多。

蔡壁如稱，民眾黨自成立以來就一直被放大檢視，甚至拿顯微鏡來看，只要有任何人才加入民眾黨，都會被貼上標籤，對於掌握大量媒體資源的執政黨而言，最大的好處，就是直接貼上「藍白合」的標籤，「貼標籤就是民進黨的專長，因為這樣最方便統治，直接貼標籤就不必面對監督，所有議題都沒有討論、對話的空間」，歡迎愈來愈多對執政黨失望的各界人士加入台灣民眾黨。


 

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