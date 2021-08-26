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社會 社會焦點 保障人權

獨／黑衣男高鐵月台脫口罩抽電子煙！　目擊者直呼太誇張

記者李忠憲／台中報導

民眾投訴，有黑衣年輕人25日晚間在高鐵台中站月台等車，竟直接拉下口罩大抽電子煙，絲毫不覺得自己有錯，直呼太誇張。警方表示，男子未戴好口罩並抽電子煙，行為已觸犯《傳染病防制法》與《台中市電子煙危害防制自治條例》，最高分別可處1萬5千元、1萬元，請民眾勿以身試法。

▲▼黑衣男在高鐵台中站月台直接脫口罩抽電子煙。（圖／民眾提供）

▲黑衣男在高鐵台中站月台直接脫口罩抽電子煙。（圖／民眾提供，下同）

美國研究指出，電子煙跟香菸都會造成身體健康危害，衛生福利部也提醒，電子煙具有危害性。醫師蘇一峰昨天還在臉書談到，有年輕人打高端疫苗前一天抽朋友的電子煙，打完後幾小時出現胸痛等症狀，竟然怪罪是高端疫苗造成，「不幸出事要算在疫苗頭上？」

▲▼黑衣男在高鐵台中站月台直接脫口罩抽電子煙。（圖／民眾提供）

民眾向《東森新媒體ETtoday》投訴，25日晚間9點，他前往高鐵台中站要搭車，當時月台上沒什麼人，卻有一名身穿黑衣黑褲男子，竟大剌剌地坐在月台椅子上、翹著二郎腿，將口罩拉下來後開始吞雲吐霧。他發現後一度以為自己看錯，仔細一看發現，對方竟然是在抽電子煙，直呼實在太誇張。

他表示，黑衣男看起來就是年輕人，竟然敢在高鐵月台直接抽起電子煙，視他人於無物，真的很不可取。

鐵警局台中分局新烏日分駐所表示，目前全國雖降為二級，但仍須戴口罩。民眾在月台拉下口罩抽電子煙，已觸犯《傳染病防治法》與《台中市電子煙危害防制自治條例》。如果民眾檢舉，將函請主管機關台中市衛生局進行裁罰，分別可處3千至1萬5千元，與2千元至1萬元。也呼籲民眾，切勿以身試法，害人害己也傷荷包。

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