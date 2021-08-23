好吵！后里后科路深夜車聚競速　居民怒：不知小孩哭鬧多難顧嗎？

▲車友在后里后科路暗夜車聚飆車吵人，遭民眾路下影片。（圖／翻攝爆料公社）

記者李忠憲／台中報導

后里后科路上周六凌晨出現車友車聚，暗夜馬路狂飆競速，排氣管巨大聲響吵醒小孩，民眾氣到錄影怒斥「車聚不戴口罩，不知小孩哭鬧多難顧嗎？」警方表示，到場時車輛已散，未發現未戴口罩情況，已鎖定特定車輛，針對危險駕駛行為依法處理，並將加強夜間防飆勤務，還給民眾安寧。

后里陳姓網友昨日在臉書《爆料公社》發文稱，后科路三段豐興行政大樓附近，上週六凌晨1點多有車友車聚，「一大群人都沒戴口罩！這算群聚嗎？」她說到，這邊每到週五晚上就友車聚，還在馬路上競速飆車！「看到來了2、3台警車，也只是驅趕他們！明明可以調監視器來看！也不罰！」「半夜小孩哭鬧起來！他們都不知道小孩哭鬧多難顧嗎？」

只見1分多鐘的影片中，有部分男子站在馬路邊，而路上的車兩兩一組，在馬路上競速，震耳欲聾的排氣管聲音，讓夜晚十分不寧靜。

大甲警分局表示，當天獲報到場時，現場已經散去。經調閱監視器發現一輛白色小客車到達車聚現場，與另一部深色改裝小客車競駛，將通知危險駕駛車輛車主到案說明，並依法處理。

▲警方掌握特定危險駕駛車輛。（圖／民眾提供）

警方表示，目前疫情降為2級又適逢暑假，民眾開車、騎車夜遊情況增多，除持續實施每周六日凌晨0點至4點防飆勤務。將針對該路段增加監視器及改善標誌，也會設置守望點與測速照相稽查取締，務必維護民眾安寧。

激光極淨白淡斑精華100ml：原價4000元、特價2650元

【更多新聞】

►獨／廢豪宅直播驚見衣架狂晃 直播主急退頻喊：一定是地震

►女酒測屢吹失敗 警查出「2次酒駕前科」認定拒測！罰18萬吊照

►罕見大麻「酸柴油」入侵大學 校外牛肉麵老闆竟是大毒梟