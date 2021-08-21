獨／廢豪宅直播驚見衣架狂晃　直播主急退頻喊：一定是地震

記者李忠憲／綜合報導

13萬粉絲追蹤的臉書粉專「61靈異探險團」20日晚間帶往有探訪台南某間荒廢20多年的豪宅，直播主阿文身帶泰國佛牌，單槍匹馬探險直擊老屋主的骨灰罈後，在臥房竟看到衣架衣褲大晃動，「比衣櫥還晃」，嚇壞網友，趕緊邊喊「一定是地震」邊退離，平安結束。

▲直播主探訪台南廢棄豪宅，直擊房間衣架衣褲大晃動。（圖／61靈異探險團授權提供）

臉書粉專「61靈異探險團」是由多位喜歡探險的網友組成，經常深夜帶領網友四處直播探險，足跡遍及全國鬼屋、凶宅，目前按讚人數已破10萬人，追蹤更超過13萬人。探險團在2019年6月到台南市某廢棄大樓探險，關心獨居「咳嗽阿北」，結果門一開發現阿北已死亡多時，變成「黃骨」；同月底，直播主某間古老宿舍，房間衣櫥竟突然自己動，他不信邪將衣櫥推回原位，衣櫥竟又自己動，嚇到罵三字經落跑關直播；去年9月探險時，更直擊燒炭身亡死者，滿地血水的恐怖狀況。

時值鬼月，61探險團日前預告，經屋主親人同意，將到台南這家荒廢20年以上的豪宅探險。據了解，該處豪宅後代目前都住在高雄，現場早沒人居住及整理，屋內放有老屋主的骨灰罈。

▲▼直播主到2樓看到老屋主的骨灰罈，屋內更有不少年代久遠的陳設。（圖／61靈異探險團授權提供）

昨日深夜，直播主阿文自認身上有帶泰國佛牌護身，單槍匹馬前往該戶豪宅開播探險，一進大門穿越樹叢，大開屋子的大門，就發現裡面停放2輛年代久遠的汽車，屋內四處都是骨董，像是電視機、伴唱帶音響等。

他慢慢介紹，接著走到2樓的客廳，看到骨灰罈就放在桌上，急忙說「阿伯歹勢」、「我來做節目，打擾了，等等就離開」，有網友問他會不會害怕，他回說「平常心，不會怎麼害怕，打擾他們就尊重一下」，接著又走到3樓閣樓，帶網友一探究竟。

阿文下到2樓後，又轉至骨灰罈旁邊的臥室，一進去就發現窗戶旁的吊衣架竟然在動，他嚇一跳還倒退踩到地上的碎玻璃。他接著再往前看，只見衣架上的衣褲搖晃得很厲害，其他物品卻都沒在動。網友驚呼「比衣櫥還晃！」他趕緊喊阿伯歹勢，等不搖了之後，他上前去確認窗戶都沒開，內心毛毛的他趕緊倒退出房間下樓離開。

▲直播主上前檢查窗戶沒開，應該不會有風。（圖／61靈異探險團授權提供）

有網友說會不會是地震，阿文一面離開，一面喊「剛剛是地震，一定是地震」，整個探險20分鐘就結束，讓網友直呼太短不過癮。

「61靈異探險團」說，阿文事後就回家呼呼大睡，沒受到影響，但回家路上在高速公路還遇到火燒車，堪稱是鳳梨體質。

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