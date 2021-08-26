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大台北熱爆！西半部「平地午後都有雨」　專家示警：颱風季未結束

記者李宜秦／台北報導

太平洋高壓增強，各地氣溫居高不下，白天高溫可達35度，大台北、桃園、花東縱谷等地則會更熱。受到環境中水氣較多影響，下午過後各地仍要留意午後雷陣雨，除山區外，西半部平地也會下雨，其中中南部、北部鄰近山區處雨勢較大，可能有局部大雨。

▲▼ 高溫, 紫外線, 陽傘,防曬 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲各地氣溫都很高，紫外線指數已達危險等級。（圖／記者劉亮亨攝）

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氣象局技正羅雅尹表示，今日太平洋高壓增強，各地高溫32到35度，大台北、桃園、花東縱谷等地則可能出現36度以上高溫。由於環境中水氣仍多，下午過後要留意較大雨勢，午後雷雨範圍較廣，除各地山區外，西半部平地也會下雨，中南部、北部鄰近山區處有局部大雨，降雨入夜後就會逐漸緩和。

目前太平洋高壓勢力範圍最強區域在日本南方海面，台灣也位處高壓勢力內，明後兩天水氣減少，午後雷雨範圍較小，降雨集中在山區、鄰近山區平地。周日後南邊海面水氣較多，受其影響東南部、恆春半島有短暫陣雨，午後雷雨範圍也增大，山區、中南部平地降雨機率增加。

▲台北市市區午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲西半部將有午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

在八月中旬到下旬各地普遍高溫都可達到35度，內陸地區則有36度以上高溫，今日中午前後各地紫外線指數都是危險到過量等級，預計高壓勢力較強的強況會持續到八月底。

臉書粉專天氣風險指出，下周四、五開始，高壓可能略為減弱一些，午後陣雨會再增多一些，而整個趨勢上，未來一周尚未有顯著颱風生成的趨勢，可能要等到九月上旬會較有機會發展，颱風季尚未結束，仍要留意後續發展。

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