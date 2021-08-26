快訊／北市男「搬冷氣室外機」4F失足墜落！命危搶救中

記者黃彥傑、陳羿妏／台北報導
台北市中山區長春路一棟大樓後側今（26日）上午發生一起意外，事發當時一名男子疑要搬運冷氣室外機，不慎失足從四樓墜落至一樓遮雨棚。警消獲報抵達現場，發現男子無生命跡象，立即架梯將男子搬運至一樓，並送醫搶救。
▲▼台北一名男子不慎失足墜樓，緊急送醫搶救中。（圖／記者黃彥傑攝）
初步了解，男子找工人要搬運冷氣室外機，但因不明原因自己爬出去搬，結果疑似失足從四樓墜落，其他工人見狀趕緊報警。警消到場，將傷者搬運到地面送醫。至於詳細原因，警方封鎖現場調查中。
記者黃彥傑、陳羿妏／台北報導
台北市中山區長春路一棟大樓後側今（26日）上午發生一起意外，事發當時一名男子疑要搬運冷氣室外機，不慎失足從四樓墜落至一樓遮雨棚。警消獲報抵達現場，發現男子無生命跡象，立即架梯將男子搬運至一樓，並送醫搶救。
▲▼台北一名男子不慎失足墜樓，緊急送醫搶救中。（圖／記者黃彥傑攝）
初步了解，男子找工人要搬運冷氣室外機，但因不明原因自己爬出去搬，結果疑似失足從四樓墜落，其他工人見狀趕緊報警。警消到場，將傷者搬運到地面送醫。至於詳細原因，警方封鎖現場調查中。
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