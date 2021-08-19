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社會 社會焦點 保障人權

罕見大麻「酸柴油」入侵大學　校外牛肉麵老闆竟是大毒梟

記者李忠憲／台中報導

罕見大麻品種入侵校園！保三總隊今年4月破獲一名北部外籍大學生涉嫌種植製造大麻案，起出罕見的大麻特殊品種「酸柴油（Sour Diesel）」。專案小組深入追查，日前兵分多路，在北中南查獲大麻種植場，逮捕9人。其中賣毒給大學生的羅姓男子，竟然就是校園外的牛肉麵店老闆，合法掩護非法，警詢後均依毒品罪嫌送辦。

▲▼罕見特殊大麻品種「酸柴油」。（圖／民眾提供）

▲警方查獲罕見特殊大麻品種「酸柴油」。（圖／民眾提供）

▲▼保三總隊破獲外籍大學生種大麻，並循線查獲上游竟是校園外的牛肉麵店老闆，在北中南查獲大麻工廠。（圖／民眾提供）

▲▼警方循線查獲大學生種植罕見特殊大麻品種「酸柴油」，並循線查獲上游。（圖／民眾提供）

▲▼罕見特殊大麻品種「酸柴油」。（圖／民眾提供）

保三總隊第一大隊日前掌握一名就讀北部大學的東南亞籍大學生栽種製造大麻毒品，今年4月報請桃園地檢署指揮，在該名大學生校外租屋處，起出特殊大麻品種「酸柴油」14株活株、乾燥大麻成品660克，以及栽種、製造設備籍施用器具一批，及時在大麻開花結籽販售前就逮獲。

檢警為防範其上游再將毒品流入校園，經專案小組持續擴大清查比對，發現提供該名外籍大學生毒品的33歲羅姓男子，竟然是在校園外的一家牛肉麵店老闆。據了解，羅男以牛肉麵店為幌子，在店內販售包括酸柴油的大麻給大學生與青少年施用，危害年輕人健康。

▲▼保三總隊破獲外籍大學生種大麻，並循線查獲上游竟是校園外的牛肉麵店老闆，在北中南查獲大麻工廠。（圖／民眾提供）

▲▼保三總隊破獲外籍大學生種大麻，並循線查獲上游竟是校園外的牛肉麵店老闆，在北中南查獲大麻工廠。（圖／民眾提供）

▲▼保三總隊破獲外籍大學生種大麻，並循線查獲上游竟是校園外的牛肉麵店老闆，在北中南查獲大麻工廠。（圖／民眾提供）

專案小組經3個月追查，除在羅男牛肉麵店及住處起出大麻煙草233公克、大麻膏、大麻種子的相關證物，更兵分多路前往北、中、南部，查獲宜蘭頭城桑姓男子、台中清水馬姓男子、高雄鳳山賴姓男子及其經營的大麻栽種場共4處，並起出大麻活株52株、乾燥大麻成品937克、大麻種子182克、栽種製造設備4批等。並逮捕羅男、洪姓外籍大學生、桑男、馬男、賴男共9人，警詢後依毒品罪嫌送辦。

「酸柴油（Sour Diesel）」有時縮寫為（Sour D），是大麻品種中其中一種特殊品種，其花朵具有類似燃料的化學氣味而著稱。

警方表示，國內青少年施用及栽種大麻毒品案件有逐漸增加的趨勢，對青少年學子的健康已構成威脅；而毒趴群聚活動中，因毒品催化的作用，極易混雜施用各類毒品，不但對身體產生不可逆的重大危害，也往往在成癮後的行為中觸犯販賣、轉讓與製造的重罪，造成嚴重的社會治安問題，警方呼籲民眾切勿碰觸毒品而造成遺憾。

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