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歐洲福爾摩沙俱樂部支持立陶宛挺台灣　外交部：共同對抗威權體制威脅

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

我國將在立陶宛設立「台灣代表處」，引發中方不滿，歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）本月25日致函歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）等人，強力表達支持立陶宛與台灣發展關係。對此，外交部發言人歐江安26日回應表示，台灣將持續與理念相近國家對抗威權體制的威脅，並持續推動台灣與立陶宛等民主國家互惠互利的交流合作，深化實質夥伴關係。

福爾摩沙俱樂部總計28國的共同主席及核心成員25日聯名致函歐盟理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲議會議長David Sassoli及歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell，並副知立陶宛總統、總理、國會議長、歐盟27國外長及北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg），針對立陶宛決定與台灣互設代表處卻遭中國以政治及經濟等各種手段施壓，強力表達支持立陶宛與台灣發展關係，同時籲請歐盟積極力挺，並請北約就立陶宛遭受來自中國及俄羅斯的複合式威脅表達聲援與支持。

對此，歐江安表示，外交部感謝歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」串連歐洲及加拿大等28國代表性國會議員公開力挺台灣及立陶宛兩國發展關係。

歐江安說，台灣與立陶宛位處亞洲及歐洲捍衛民主自由的戰略前線，相互攜手扶持，在疫情考驗更堅定互助合作，友誼越篤實深厚，台灣將持續與美國、歐洲、日本等理念相近國家共同團結對抗威權體制的複合式威脅，外交部也將持續推動台灣與立陶宛等民主國家互惠互利的交流合作，深化實質夥伴關係

該聯名函指出，正當立陶宛面臨來自俄羅斯及白俄羅斯複合式攻擊及難民潮威脅時，中國官方媒體公然教唆俄羅斯及白俄羅斯與中方聯手「懲罰」立陶宛，此現象令人非常擔憂。俱樂部聯名的共同主席強調，立陶宛作為一個主權國家，完全有權與台灣發展經濟、文化連結並互設代表處，正如同歐盟及其15個會員國已在台灣設處。中國對立陶宛的脅迫不僅明確違反國際外交準則，更是對立陶宛主權明目張膽的攻擊

聯名函敦促歐盟採取更積極主動的方式，聲援立陶宛政府深化與台灣關係的決定，並指出立陶宛所面臨的難民潮及來自中、俄等國的假訊息等複合式威脅，正是威權政權打擊民主國家的縮影；這種攻擊行徑更應該受到民主陣營強而有力的回擊，因此呼籲北約表達對立陶宛的強力的支持。

本次聯名函計有來自歐洲26國、歐洲議會及加拿大的俱樂部共同主席或核心國會議員參與連署，包括英、法、德、荷蘭、比利時、盧森堡、義大利、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭、冰島、瑞典、芬蘭、丹麥、拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛、瑞士、奧地利、捷克、波蘭、斯洛伐克、匈牙利、斯洛維尼亞、克羅埃西亞、科索沃及歐洲議會。

此外，斯洛伐克國民議會副議長Gabor Grendel及丹麥國會副議長Pia Kjærsgaard等各國重量級議員也加入連署行列；本月初加入俱樂部的加拿大「加台國會議員友好協會」副會長Michael L. MacDonald聯邦參議員，也首度代表加台友協成員連署本函。

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