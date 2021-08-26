首批BNT「12-18歲學生」先打　檢驗封緘後才能用

▲德國BioNTech新冠疫苗。（圖／路透）

記者洪巧藍、李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（25）晚證實，有一批上海復星代理的BNT疫預計將於8月下旬出廠，最快下月初就會抵台。而該批原本要銷往他處、外包裝印有復必泰品名的疫苗，指揮中心指出，基於BNT疫苗可以施打12～18歲的青少年學生族群，而9月又即將開學，只要這批疫苗能夠確認是原廠出貨，而且經過安全檢驗，政府當然願意爭取這批疫苗。

指揮中心昨晚間發佈新聞稿指出，近日接獲台積電主動告知，鴻海永齡亦提供相關訊息表示，有另一批上海復星代理的BNT原廠疫苗，將於8月下旬出廠，而這批疫苗比捐贈單位預定的首批供應期程還要早，許多國家都在積極爭取，若台灣不爭取，這批疫苗可能將送往其他國家。

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指揮中心表示，這批復星公司另案代理本要銷往他處的疫苗，在外盒包裝印有復必泰的品名，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣，雖然這與原約定的標示方式不同，但政府仍願意積極爭取這批可以提早到來的疫苗，而且這批疫苗仍然是原廠製造、包裝並直送台灣，只要確保疫苗品質安全無虞，當可在標示方式上給予彈性，所以政府接受可以照原來印的標示供貨，以利爭取這批疫苗早日供應國人使用。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心強調，防疫是政府唯一的考量，重要的是這個疫苗的內容物是安全有效的，輸入台灣之後，仍要經過食藥署的檢驗封緘，確實有達到標準、安全無虞，才會開放讓民眾接種。

指揮官陳時中於昨日記者會中指出，尚未掌握到貨進度，疫苗標籤上有中文「復必泰」字樣，但由於防疫是唯一考量，還是會讓其來台，進來還要經過食藥署封緘檢驗，達到要求才能開放使用。