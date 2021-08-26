　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍「台海兵推」一直輸中國　日學者曝關鍵原因

▲▼劍指台灣？中國福建外海進行兩棲登陸演習。（圖／翻攝自微博）

▲解放軍先前在福建外海進行兩棲登陸演習。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合外電報導

台海問題以及中國武力侵台成功的可能性高低，已成為國際矚目焦點，但近期美軍在台海對戰中國的兵棋推演中，卻經常戰敗。對此，日本東京大學東洋文化研究所教授松田康博表示，美軍兵推最主要目的是找出自身弱點，以此改善、增進，並成為爭取經費提高的依據，因此將條件設定為中國占有優勢，所以才會出現場場戰敗的兵推結果。

美國《國家利益》去年8月發表文章指出，五角大廈在兵棋推演中，美軍敗給中國；《日經Business》電子版24日刊出記者森永輔對此和松田康博進行的訪問，森永輔表示美軍兵推中經常敗給中國，是否代表中國現階段要以武力手段侵台的可能性其實很大，而大家是不是太過樂觀。

松田康博表示，美軍之所以常在兵推中敗給解放軍，是出於想找出自身軍中可能有的弱點，以及摸索未來應該發展改善的方向，在爭取提高經費時才能有更具體的依據。因此美軍傾向在兵推中將己方條件設為不利，而讓解放軍占據有利位置，來觀察美軍如何在劣勢中應對，又會暴露出那些弱點。

▲▼美國海軍卡爾·文森號航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍關注印太情勢升級。（圖／達志影像／美聯社）

松田康博認為，中國未來10年要以武力侵台的可能性很低，因為代價會高到中國都難以承受。他說中國雖然占據地利優勢，但反過來說就是其本土過度靠近戰場，軍事目標如港口、空軍基地、飛彈基地和軍工廠等，都會落入馳援來台的美軍的打擊範圍內，除非中國不顧人類毀滅的危險動用洲際導彈飛彈，「雙方互射核彈，否則美國本土幾乎就是完好無損，中國反而變成戰場。」

松田康博表示除非中國領導人做出如此瘋狂的判斷，否則這情況不會發生，而中國要考慮的不僅是能否贏得勝利，還要在面臨自身本土可能遭受重大打擊之下，跟美國對戰的選擇是否值得；而且發動武力侵台是關乎國運的重大軍事行動，在台灣、美國或是日本提前準備的情況下，中國武統難度勢必大幅提升。

▲▼國軍「漢光33號」演習實兵演練,蔡英文（圖／記者季相儒攝）

▲台灣國軍反登陸演習。（圖／記者季相儒攝）

對中國而言，武統台灣代表要全面佔領擁有幾十萬人軍隊和大量軍備的島嶼，並且建立新政府，還要長期維持統治，所要做的包括導彈攻擊、確保海空優勢，以及若成功登陸後還必須確保大部隊持續得到充足的後勤補給，只要在任一階段被美軍介入，補給遭到切斷，已登陸的部隊就只能孤軍作戰至死，而且台灣國軍也會反擊，中國本土更會受到美方攻擊。

「無論中國在太空或網路領域有多強大，都無法占領台灣」，松田康博表示只要台灣反擊，必定會是一場大戰，而台灣所要做的就是死守，但完全占領台灣的行動成本對中國而言太大、風險太高，「中國不太可能接受」。

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
小A辣約「來我家睡」掰彎直男　還沒被家人接受哭認：注定不被看
五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看
5種人打高端「恐有問題」！　她轟：衛福部應該早點說
九把刀寫陳情書！岳母打AZ猝逝　求驗反應抗體「要答案」
陳時中接受「復必泰」標籤疫苗　律師點出關鍵原因：笨蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍「台海兵推」一直輸中國　日學者曝關鍵原因

日再擴大緊急宣言適用對象　菅義偉提示解除條件

看好COVID-19會消散　美股收紅、標普那指創新高

日媒：日本因污染撤回約160萬劑莫德納疫苗

每天被迫看8小時電視！　俄異議領袖納瓦爾尼自曝獄中生活

美研究：SARS2-38抗體　可輕易中和6種已知變異株

布林肯：阿富汗仍有1500美國人　撤離工作無期限

堅持8月底撤離駐阿富汗美軍　拜登為何干犯眾怒？

塔利班保證8／31撤軍期限後　仍准阿富汗人離國

嬌生單劑型COVID-19疫苗若打第2劑　抗體增至9倍

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

基隆女打完高端倒地「診間猝死」 查出主動脈剝離！妹：平常很健康

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

人比鬼恐怖！黑影突從路旁竄出 男貪快闖馬路...駕駛急煞險撞上

美軍「台海兵推」一直輸中國　日學者曝關鍵原因

日再擴大緊急宣言適用對象　菅義偉提示解除條件

看好COVID-19會消散　美股收紅、標普那指創新高

日媒：日本因污染撤回約160萬劑莫德納疫苗

每天被迫看8小時電視！　俄異議領袖納瓦爾尼自曝獄中生活

美研究：SARS2-38抗體　可輕易中和6種已知變異株

布林肯：阿富汗仍有1500美國人　撤離工作無期限

堅持8月底撤離駐阿富汗美軍　拜登為何干犯眾怒？

塔利班保證8／31撤軍期限後　仍准阿富汗人離國

嬌生單劑型COVID-19疫苗若打第2劑　抗體增至9倍

高端打3天爆4死！愛國手臂出現退打潮　名醫呼籲速查

打高端被詛咒「沒掛算妳走運」！　孟慶而硬起來切割：不要追蹤我

家長迷上幼兒園師神奇魔手　她見女童天天散髮到校後悔了

印尼傳奇爆料有人拿78萬要他輸李宗偉　大馬羽協：看新聞才知道

燕麥竟藏發胖陷阱！「5種食物」讓你新陳代謝變慢，瘦不下來

美軍「台海兵推」一直輸中國　日學者曝關鍵原因

投資人冤當大韭菜　杜康DR慘吞21根跌停於8月底下市

關不住了！飯店住房率飆8成　醫倒吸一口氣「病毒大魔王來惹」

解決數萬管「陳年老尿」！法務部長召集檢察長開會討論

好萊塢巨星「打工辛酸畫面」流出　瞿友寧、呱吉笑瘋被療癒

李棟旭魚竿卡住崩潰喊：我弄不下來啦！　終於釣到..結果「不敢抓魚」求救節目組XD

國際熱門新聞

67年沒洗澡！他全身污垢如「鎧甲」原因逼哭網

發現超級抗體！對抗所有已知變種病毒

抓到5公斤大石斑　漁夫反被拖入水中溺死

哈瓦那症候群頻傳　美展開調查

牧師聲稱會復活　活埋3天嚇壞信徒

OnlyFans逆轉決策　內容不禁色情

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

越南連7天單日確診破萬　4個月37萬人染疫

台灣本土+0　路透：與鄰國鮮明對比

杜魯道：加拿大軍隊可能續留阿富汗

嬌生單劑型COVID-19疫苗若打第2劑 抗體增至9倍

「極省女會計師」20年沒買過衣　背後原因超心酸

眼尖粉絲發現異狀　意外救網紅一命

伊朗「死海」將死　湖小一半變沙漠

更多熱門

相關新聞

澳駐台代表賀台灣+0！　「紅酒美照」慶祝

澳駐台代表賀台灣+0！　「紅酒美照」慶祝

台灣戰疫3個多月後，睽違108天終於再次迎來全台本土零確診，對此澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）也在推特同慶，附上紅酒排列出「+0」字樣的照片，恭喜台灣清零。

美副總統訪東南亞　力挽圍中佈局

美副總統訪東南亞　力挽圍中佈局

塔利班見中國大使　北京：雙方有暢通溝通

塔利班見中國大使　北京：雙方有暢通溝通

Lexus全新NX日本一台只要115萬元

Lexus全新NX日本一台只要115萬元

2021全國羽球排名賽屏東開打　緯來體育台轉播決賽

2021全國羽球排名賽屏東開打　緯來體育台轉播決賽

關鍵字：

美軍台灣海峽台海台灣中國日本

讀者迴響

熱門新聞

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

郭采潔疑秘婚小5歲新歡！男方被爆「騙妹吸毒」濫交

館長打高端過一天　曝身體狀況

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝

5種人打高端恐有問題！游淑慧批應早說

正妹主播獨遊西藏尖叫遇難！警調查出爐

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

水神夜襲升級豪雨　雷雨彈猛炸半台

快訊／「FBI帥哥」鄧佳華做一週離職了　日月光證實：培訓考核沒過

即／高雄19歲男欲攻擊母親　遭父充電線勒頸不治

19歲網紅「挺F級雪乳」販毒被逮

長髮妹當街被壓地脫內褲！色男擄人硬上

陳時中接受「復必泰」標籤　律師點出關鍵原因

200萬劑BNT提早抵台！　「原本要到土耳其」成功搶到內幕曝

67年沒洗澡！他全身污垢如「鎧甲」原因逼哭網

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面