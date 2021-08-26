澳洲駐台代表恭喜台灣+0！　推特「紅酒美照」祝台灣加油

▲總統蔡英文本月12日接見澳洲駐台代表露珍怡。（圖／總統府提供）

記者張靖榕／綜合報導

台灣戰疫3個多月後，睽違108天終於再次迎來全台本土零確診，對此澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）也在推特同慶，附上紅酒排列出「+0」字樣的照片，恭喜台灣清零。

露珍怡在推特上恭喜台灣+0，「非常感謝所有第一線的醫療及公衛人員，因為你們的努力不懈與無私奉獻，台灣疫情才能獲得控制，讓我們可以安全地享受生活逐步解封的小確幸。謝謝！」她並在底下增加標籤（hashtag），「加零、台灣加油、澳洲加油」，附上15瓶紅酒排列而成的「+0」字樣。

熟悉8種語言的露珍怡，除了英文外，她也通曉中文、日文、希臘文、法文、西班牙文、義大利文和波斯語。她過去曾任澳洲駐希臘大使，兼任阿爾巴尼亞、保加利亞和羅馬尼亞之非常駐大使，派駐台灣前是澳洲外貿部維多利亞州辦事處主任。

今年2月1日就任澳洲駐台代表後，露珍怡就以中英文經營她的推特帳號，並在日前與總統蔡英文對談。