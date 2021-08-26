黃暐瀚爆BNT疫苗195萬劑9／1到貨　簡體字盒裝寫復必泰「瓶身沒有」

▲德國BioNTech新冠疫苗。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

25日晚間指揮中心證實，有一批BNT會提早抵台，對此，資深媒體人黃暐瀚26日表示，8月中就掌握到消息，月底會有195萬疫苗要來，31日起飛、9月1日到台灣，這批疫苗瓶身寫簡體字、1瓶4.5mL、打6劑，總共195萬，盒裝寫復必泰，但瓶身沒有，昨晚10點指揮中心的新聞稿也證實這件事。

黃暐瀚指出，郭台銘去了歐洲之後發現，捷克打的BNT疫苗，瓶身就寫Comirnaty、也就是復必泰，之後發覺澳洲、德國都是打Comirnaty疫苗，且台灣社會也沒有那麼排斥，才去詢問原廠，是否有現貨。

黃暐瀚表示，郭台銘也沒辦法做決定，就在群組中告訴台積電跟慈濟，台積電轉告指揮中心，指揮官陳時中8月中跟專家開會、總統府跟民進黨也做一些討論之後決定要這一批疫苗，但確定的時候已經剩195萬劑了。

25日晚間指揮中心證實，有一批BNT會提早抵台。根據了解，這批BNT將近200萬劑，最快下月初就會抵台。

中央流行疫情指揮中心25日晚間表示，有一批上海復星代理的BNT原廠疫苗將於8月下旬出廠，比預期首批捐贈疫苗的供應期程更早，而該疫苗由於原本要銷往他處，外包裝有復必泰的品名，指揮中心評估該疫苗仍然屬於原廠製造，接受且爭取這批疫苗。

指揮中心指出，這批復星公司另案代理本要銷往他處的疫苗，在外盒包裝印有復必泰的品名，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣，雖然這與原約定的標示方式不同，但政府仍願意積極爭取這批可以提早到來的疫苗，而且這批疫苗仍然是原廠製造、包裝並直送臺灣，只要確保疫苗品質安全無虞，當可在標示方式上給予彈性，所以政府接受可以照原來印的標示供貨，以利爭取這批疫苗早日供應國人使用。

根據《自由時報》報導，因為中國大陸未讓輝瑞BNT疫苗通過緊急使用授權（EUA），讓這批300萬劑疫苗要轉往土耳其，台灣高層知道後立即前往爭取，成功要到將近200萬劑疫苗，會分批進來台灣，時間很可能落在本月底到下月初，但「實際抵台時間要經過歐盟批准」。