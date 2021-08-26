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200萬劑BNT提早抵台！　「原本要到土耳其」成功搶到內幕曝

▲▼德國BioNTech新冠疫苗，BNT疫苗。（圖／路透）

▲德國BioNTech新冠疫苗。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

25日晚間指揮中心證實，有一批BNT會提早抵台。根據了解，這批BNT將近200萬劑，最快下月初就會抵台。

中央流行疫情指揮中心25日晚間表示，有一批上海復星代理的BNT原廠疫苗將於8月下旬出廠，比預期首批捐贈疫苗的供應期程更早，而該疫苗由於原本要銷往他處，外包裝有傅必泰的品名，指揮中心評估該疫苗仍然屬於原廠製造，接受且爭取這批疫苗。

指揮中心指出，這批復星公司另案代理本要銷往他處的疫苗，在外盒包裝印有復必泰的品名，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣，雖然這與原約定的標示方式不同，但政府仍願意積極爭取這批可以提早到來的疫苗，而且這批疫苗仍然是原廠製造、包裝並直送臺灣，只要確保疫苗品質安全無虞，當可在標示方式上給予彈性，所以政府接受可以照原來印的標示供貨，以利爭取這批疫苗早日供應國人使用。

根據《自由時報》報導，因為中國大陸未讓輝瑞BNT疫苗通過緊急使用授權（EUA），讓這批300萬劑疫苗要轉往土耳其，台灣高層知道後立即前往爭取，成功要到將近200萬劑疫苗，會分批進來台灣，時間很可能落在本月底到下月初，但「實際抵台時間要經過歐盟批准」。

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