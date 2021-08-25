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陳時中不擋復必泰標籤BNT　趙少康：救蔡英文雪崩民調

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘捐贈的BNT疫苗將抵台，衛福部長陳時中證實首波疫苗貼有復必泰標籤。對此，中廣董事長趙少康認為，陳時中不是良心發現，而是因為要救蔡英文雪崩下跌的民調，加上打高端2天不幸死4個人，民進黨也慌了，不敢再擋。

趙少康25日在臉書表示，根據台灣民意基金會的民調顯示，首投族對蔡英文的支持度從93%大降到47%，民眾對蔡英文疫苗政策只給52分，年輕人熱情、浪漫、有理想性，一旦發覺被騙了，也很容易轉頭離去。

趙少康指出，貼有復必泰的BNT疫苗，歐洲、日本、新加坡都有使用，只有台灣堅持要德國原廠「客製」沒有復必泰標籤的疫苗，所以才會拖到9月底出貨，若當初早就接受，7月時BNT就可以運到台灣，是誰拖延BNT的進口？就是蔡英文、陳時中，意識型態蒙蔽他們的眼睛，反中情緒塞滿他們的心胸，寧願讓台灣陷入疫苗空窗期，寧願讓年輕人打沒做三期、不知道防護力如何的高端，也不願讓年輕人早點打到國際認證的BNT疫苗。

趙少康認為，民進黨太「靠勢」，以為打出反中大旗，年輕人一定買單，幹什麼都盲目支持，蔡英文太自信，以為只要打出「愛台灣，打高端」的訴求，年輕人就會獻出手臂，結果證明年輕人頭腦很清楚，知道「義和團用民粹反科學，終會被科學擊敗」。

趙少康提到，願意去打高端的人數終究有限，沒多少人願意冒生命的危險追隨蔡英文，當高端的市值因為被民進黨吹捧從30億膨脹到700億的時候，年輕人又分到多少？科學就是科學，不是你說有效就有效，要數據證明有效才有效，在民進黨執政之下，倒霉的永遠是相信民粹的民眾。

趙少康還說，不是「既有今日，何必當初」，而是「因有當初，才有今日」，「政者正也」，執政掌權的人一定要沒私心，千萬不能為了私利而壞心，蔡英文和民進黨雖然要承受自己種下的苦果，但人民才是最大的受害者。

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關鍵字：

陳時中復必泰BNT趙少康蔡英文

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