「蔡總統，陳時中違背您3原則！」　他為一件事怒轟：要不要撤換

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記者邱晟軒／綜合報導

針對鴻海永齡、台積電、慈濟採購共1500萬劑輝瑞BNT疫苗，傳出最快8月底就會有至少150萬劑抵台。衛服部長陳時中昨（25日）鬆口，屆時BNT疫苗標籤上會貼「復必泰」標籤。對此，國民黨青年部副主任詹為元傻眼痛批，「還不是乖乖的進口復必泰，你終究是要進復必泰的，為什麼不一開始就進？」

針對陳時中鬆口接受BNT疫苗貼有中文字樣「復必泰」標籤，詹為元25日晚間在臉書PO文指控，「蔡英文總統，您任命的指揮官違背您的三原則，要不要把他撤換掉？」

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▲BNT印「復必泰」陳時中鬆口接受了。（圖／翻攝CFP、指揮中心）

詹為元指出，蔡英文總統在5月26日發布了疫苗採購三原則，其中一項就是必須要直接與原廠洽購。當時蔡總統說，只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任，來避免法律與政治的雙重風險。

詹為元說，可是這一次的BNT疫苗上公然印著一堆綠營人士當初繪聲繪影說由中國大陸「代工」的「復必泰」！即便後來藍營指正只有代理，但還是堅決禁止非原廠直送的BNT疫苗。

他表示，陳時中承認其中一批是由上海復星代理的BNT原廠疫苗，並且外盒印有復必泰品名，瓶身上印有復星醫藥中文字樣的BNT疫苗來台，「這不對耶！跟您當初直接跟原廠洽購直送的原則相違悖吧！」還是只要跟原廠簽約，即便拿了中國大陸代理代工的疫苗都沒關係，但跟代理商簽約，即便他們直接給了原廠的疫苗卻不行？

不過話鋒一轉，詹為元仍感謝表示，即便上面印有復必泰字樣，但基於防疫考量願意放下政治考量，不過老實說，早該放下政治考量了，「當初五月的時候在討論香港剩餘的復必泰的時候，綠營多少人黑復必泰，把它講得一文不值，感覺上就是中國大陸出產的黑心疫苗」。

詹為元在文末指出，「結果咧，還不是乖乖的進口復必泰，你終究是要進復必泰的，為什麼不一開始就進？」

▼BNT印「復必泰」陳時中鬆口接受了。（圖／翻攝詹為元臉書）