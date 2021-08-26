陳時中接受「復必泰」標籤疫苗　律師點出關鍵原因：笨蛋

記者柯沛辰／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日證實，首批來台的BNT疫苗會有中文「復必泰」標籤，但基於防疫考量，只要疫苗安全有效，就會接受並爭取這批疫苗。此話一出，立刻引發藍營質疑，但律師林智群發文回擊，「關鍵不在標籤，笨蛋！」

對此，國民黨台北市議員張斯綱發文痛批，「還記得先前綠營怎麼批評的嗎？復必泰BNT跟輝瑞BNT不一樣、快過期、大陸分裝、大陸代工等，用一大堆的不實言論狂黑狂抹，結果現在證實都是在騙！」

張斯綱指出，「BNT疫苗就這樣被民進黨卡了整整一年！就只是為了一張小小的標籤貼紙！為了擋『復必泰』這三個字，犧牲了多少國人的生命？難道民進黨的意識形態跟面子比國人生命重要嗎？」

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▲指揮中心指揮官陳時中表示，防疫優先，接受疫苗標籤有「復必泰」字樣。（圖／指揮中心）

不過，律師林智群認為，包括張斯綱在內的一堆人都「沒搞清楚狀況」，因為「標籤」不是重點，「疫苗出發地」才是重點。他強調，6月份那批復必泰標籤疫苗，是「已經在中國」，依法是不能進到台灣的。

林智群強調，現在8月底即將到來的復必泰標籤疫苗，是「本來要送到中國」才貼標籤，但因為中國BNT疫苗審查程序還沒走完，德國必須暫緩出貨，才轉而直送台灣，所以台灣當然可以接受「從德國送來的疫苗」。

▲抵港的「復必泰」疫苗。（圖／CFP）

林智群指出，中國到現在還沒審查通過BNT疫苗，所以上海復星代理的「復必泰」疫苗，只能在香港、澳門施打。他質疑，中國疫苗長久以來都有問題，我國法律才因此禁止從中國進口疫苗，「反正只要有經過中國的，你有沒有分裝動手腳，我怎麼知道？」

林智群重申，疫苗可不可以進來台灣，不是看「標籤」，而是看「進口國」，「如果這種事情連議員都搞不清楚，那就別期待一般人可以搞得清楚了，重點不是標籤，而是在疫苗出口國，問題不在標籤啊笨蛋！」

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