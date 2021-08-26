2劑AZ、BNT保護力「6個月內開始減退」！英研究：還要再打加強劑

▲無論是輝瑞／BNT疫苗或是AZ疫苗，施打完2劑後的6個月內，保護力都會出現明顯下降。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國最新研究顯示，接種2劑輝瑞／BNT疫苗與AZ疫苗的保護力，會在6個月內開始消退，因此專家也呼籲，按照目前進程，多數已施打2劑疫苗的民眾對於新冠病毒的防護力會在冬天降到50%以下，因此必須補打加強劑。不過也有專家認為，某些染疫康復的民眾已經擁有天然的「加強劑」，因此不需要接種第3劑，受到疫苗資源有限影響，政府應該考量如何分配疫苗，否則可能會是一種浪費。

根據BBC報導，英國APP「Zoe Covid Study」進行了一項有關疫苗防護力的研究。這項研究根據2021年5月至7月間，曾經接種輝瑞／BNT疫苗與AZ疫苗的100多萬人的核酸檢測結果進行調查。研究團隊發現，施打2劑輝瑞／BNT疫苗的民眾，防護力1個月後會達到88%，但在5至6個月後卻會下降至74%。而施打2劑AZ疫苗的保護力1個月後則是77%，但4至5個月後會下降到67%。

▲該研究強調施打加強劑的必要性。（圖／路透）



負責這項研究的斯佩克教授（Tim Spector）認為，保護力減弱是意料之中的事，但這不是不接種疫苗的理由。儘管仍有一些突破性感染的案例，但是疫苗在防護人類感染新冠肺炎後重症化或死亡方面，依舊發揮極大作用。他說，「疫苗仍然為大多數的人提供高度的保護力，特別是Delta變種病毒，我們需要更多的人接種疫苗，來達成群體免疫。」

斯佩克教授預估，到了冬天，大部分已經施打疫苗的民眾身上對於新冠病毒的防護力可能會下降到50%，也就是說需要接種加強劑。不過他也提到，「很多人可能不需要它（加強劑），因為他們已經自然感染了新冠病毒，有了天然的加強劑，就好像已經接種了疫苗一樣。所以我認為，應該更仔細地管理整個疫苗接種計畫，不是單純分配給每一個人，這樣可能反而會變成浪費，因為我們擁有的資源有限。」





另一方面，牛津大學日前的一項最新研究也顯示，民眾在施打BNT或AZ疫苗後的3個月內，保護力會降低，感染Delta變種病毒的風險也將隨之增加。其中35歲以上的人，保護力下降的情形更為顯著。這項公共衛生研究是根據英國各地採集到的300多萬份鼻咽檢測樣本進行分析。研究團隊發現，在接種完第2劑BNT與AZ疫苗14天後的防護力分別為85%、68%，但是接種完第2劑疫苗的90天後，保護力僅剩75%、61%，短短2個多月內就出現明顯下降。

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