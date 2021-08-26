大陸本土+3例「均在雲南」！　新增19名無症狀感染者為境外輸入

▲雲南本土疫情再起。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委26日通報，25日0到24時，新增確診病例26例，其中境外輸入病例23例（廣東9例，雲南7例，上海3例，天津1例，遼寧1例，浙江1例，福建1例），本土病例3例（均在雲南）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

當日新增治癒出院病例104例，解除醫學觀察的密切接觸者3119人，重症病例與前一日持平。

境外輸入現有確診病例695例（其中重症病例10例），現有疑似病例2例。累計確診病例8178例，累計治愈出院病例7483例，無死亡病例。

截至8月25日24時，據大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1497例（其中重症病例14例），累計治癒出院病例88600例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例94733例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者1159654人，尚在醫學觀察的密切接觸者28776人。

大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者19例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例4例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察24例（境外輸入21例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者467例（境外輸入389例）。