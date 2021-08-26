3款疫苗9月陸續到貨！疫苗採購最新進度統計曝「BNT最快來」

▲疫苗。（圖／路透）

記者許若茵／綜合報導

指揮中心證實，近200萬劑BNT疫苗將於八月底起陸續出廠，最快9月初就會抵台，此批疫苗有望先打12-18歲的青少年學生族群。資深媒體人黃暐瀚也爆料，近期還有疫苗要來，且數量非常龐大，接近上百萬劑，可能是AZ、莫德納或是BNT。

昨晚指揮中心發布聲明，證實有一批上海復星代理的BNT原廠疫苗將於8月下旬出廠。據了解，這批疫苗有近200萬。指揮中心說，基於BNT疫苗可以施打12-18歲的青少年學生族群，而9月又即將開學，只要這批疫苗能確認是原廠出貨，且經過安全檢驗，政府願意爭取這批疫苗，而疫苗早一天進來，讓學生能早日施打，家長、老師、學生都可以早一天安心。

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在包裝與標籤字樣部分，指揮中心指出，這批復星公司另案代理本要銷往他處的疫苗，在外盒包裝印有復必泰的品名，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣，雖然這與原約定的標示方式不同，但政府仍願意積極爭取這批可以提早到來的疫苗。

▲BNT疫苗。（圖／路透）

雖然此批疫苗包裝上有中文「復必泰」字樣，不過指揮中心也說，防疫是唯一考量，這批疫苗仍然是原廠製造、包裝並直送臺灣，只要確保疫苗品質安全無虞，當可在標示方式上給予彈性，所以政府接受可以照原來印的標示供貨，以利爭取這批疫苗早日供應國人使用。

此外，資深媒體人黃暐瀚24日於政論節目《關鍵時刻》中提到，總統蔡英文日前施打高端疫苗時透露一項訊息「8月底有疫苗要來」，疫苗數量非常大，應該是國外疫苗，可能是AZ、莫德納或BNT。

黃暐瀚表示，如果現在大家打完高端有疑慮或害怕，「接下來8月底，有大量國際疫苗來了，數字非常大，比你想的還要大」，能夠滿足6萬教師、6萬軍人、7000位郵政人員。主持人劉寶傑問「會有上百萬嗎？」黃暐瀚回應，講得很接近，就等指揮中心公布。

▲黃暐瀚透露，近期將有近上百萬疫苗即將來台。（圖／記者林名揚翻攝）

《東森新媒體ETtoday》彙整三廠牌國際疫苗進貨情況和後續到貨進度如下：

BNT疫苗：鴻海永齡、台積電、慈濟共捐1500萬劑，首批估近200萬劑月底可望到貨。

AZ疫苗：政府採購1000萬劑，3~8月已到貨240萬劑，預估9月會再到貨，數量未知。

莫德納疫苗：政府今年採購505萬劑，5~8月已到貨150萬劑，預估9月會再到貨，數量未知

▲疫苗到貨情況長條圖。（圖／ETtoday）

依照先前規劃，BNT疫苗可提供給12-17歲青少年學生族群施打，接續第七輪疫苗接種AZ將再次登場，指揮中心發言人莊人祥日前表示，本週內會公布施打規劃，至於需接種第二劑對象是否納入，或者另外處理還在討論。

至於接種滿10週要打第二劑的75歲以上長者，指揮中心初估到9/3會有45萬人，近期也陸續有民眾已符合第二劑接種間隔時間，指揮官陳時中表示，會開始安排一部份給時間已經到的人打第二劑，不過目前戰略還是以第一劑為主。

據國內目前疫苗庫存統計，AZ有68萬3千劑，莫德納疫苗19萬8千劑，另有24萬莫德納剛檢驗封緘完成，將會納入。指揮中心公布，24日共有13.4萬多人接種疫苗，目前疫苗接種人口涵蓋率是40.91%，劑次人口比44.33%(劑/每百人)。