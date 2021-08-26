本土加零「9／7降級」關鍵在未來兩週　陳時中曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

台灣經過108天再次出現本土「零確診」，讓許多民眾十分開心，也有不少業者期盼能再度鬆綁二級警戒或降級。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，「加零大家都是高興的，但不代表已經清零」，9月7日之後能否再降級，接下來兩個禮拜是觀察期。

▲民眾期盼9月7日後防疫警戒程度可以再次降級或鬆綁。（圖／記者黃克翔攝）

本土病例「+0」距離上次5月9日的零確診，相隔108天，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都相繼表示感謝全國人民齊心防疫。澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）也在推特同慶，附上紅酒排列出「+0」字樣的照片，恭喜台灣25日零確診。

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不過，由於全國目前還處於二級警戒中，疫情首度出現加零，是否代表9月7日之後會再鬆綁防疫規範。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，「加零大家都是高興的，但不代表已經清零」，9月7日之後能否再降級，接下來兩個禮拜是觀察期。

▲陳時中提醒確診病例數加零並不代表已經清零。（圖／指揮中心提供）

另外，因為行業屬性，KTV和八大行業已經停業許久，不少業者抱怨已經快要撐不下去。陳時中曾多次表示鬆綁還要一段時間，他25日再次強調，「雖然今天是加零，但這只是一絲希望，剛剛達到這樣，所以要把成果維持住，一定要再觀察一段時間，才會有進一步放鬆。」

關於未來的防疫走向，北醫附醫胸腔內科主任周百謙認為，台灣會在秋冬面臨下波挑戰，如果再度出現大規模流行，必須事先規畫專責醫院的分工及資源調度，才能避免5月本土疫情爆發時措手不及的慘況；此外，本土疫情歸零後，接下來相關單位應該思考要繼續追求「+0」，或是在符合科學原則、控制損害的前提下鬆綁邊境，讓經濟重振。