台電中油員工包五倍券打疫苗　國民黨批經濟部：帶頭搞特權

▲莫德納。（圖／達志影像）



記者黃巈禾／台北報導

「五倍券」的行政成本超過22.5億，如今更被名嘴朱學恒爆料，台電、中油員工跑去監獄，跟受刑人一起包裝五倍券，除了可以領400元外，還可以施打AZ或莫德納疫苗。經濟部澄清，考量五倍券等同現金，同仁做好防疫準備後赴監獄監督包裝。對此，國民黨仍批評，經濟部大搞特權疫苗、浪費專業人力。

國民黨25日表示，台電和中油赴監獄監工的人員，每日除了可以領400元雜費外，還可以施打AZ或莫德納疫苗，但疫苗接種早就已經有明確的優先順序，為什麼經濟部可以跳脫規範，把疫苗拿來當作支援五倍券分裝業務的誘因？難道經濟部是在帶頭搞特權疫苗嗎？

國民黨指出，經濟部動用台電、中油員工赴監獄進行監督作業，要知道台電跟中油雖然是國營事業，但是本身業務繁重，如今為了一個五倍券，必須調派人力分早班和晚班輪流監工，等於完全荒廢本職工作，證明五倍券不但行政成本過高，更有浪費人力的弊害。

國民黨質疑，去年發放三倍券時，受刑人「分裝一份工資一元」，而今年具體薪資不明，然而整體來說工資待遇極低，又有時間壓力，必須在一到兩個月間完成至少1400萬份，這之間是否有剝削受刑人的情況？

國民黨認為，過去多次質疑，發行五倍券會耗費不必要的行政成本，如果聽從國民黨建議，直接發放現金，根本不需要多此一舉，如今多花的金錢、疫苗和人力成本，通通都由全民買單，更突顯「五倍券」的本末倒置。