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8月底「逾百萬劑疫苗」抵台！　周玉蔻爆：是AZ跟莫德納

▲▼ 新冠疫苗,日本東京,莫德納。（圖／達志影像）

▲莫德納疫苗。（圖／達志影像）

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘22日返台，傳已將百萬劑BNT疫苗採購回國，現更傳出會提早到8月底前到貨。對此，資深媒體人周玉蔻爆料，8月底確實有逾百萬劑國際疫苗運抵台灣，但不是BNT，是指揮中心訂購的AZ與莫德納，「到時候，就知道小英政府催貨功夫有多高明啦！」

鴻海、台積電、慈濟7月與德國BNT在大中華的代理商、上海復星集團簽約，共計有1500萬劑BNT疫苗。據了解，上海復星的「復必泰」標籤將不會出現在疫苗劑瓶上，由德國原廠進入台灣的BNT另製標籤的費用，也涵蓋在此次採購的總額裡面。更傳出首批BNT可望在中秋節前到貨，首批到貨落在150至200萬劑。

資深媒體人黃暐瀚則在《關鍵時刻》指出，蔡英文23日在等待施打高端疫苗的時候，跟旁邊的人員聊天透露「8月底有疫苗要來」，他說不可能是高端 ，應該是國外疫苗，可能是AZ、莫德納或BNT。

黃暐瀚表示，如果現在大家打完高端有疑慮或害怕，「接下來8月底，有大量國際疫苗來了，數字非常大，比你想的還要大」，滿足6萬教師、6萬軍人、7千位郵政人員。主持人劉寶傑問「會有上百萬嗎？」他說，講得很接近，就等指揮中心公布。

至於為何郵政人員要先施打疫苗，黃暐瀚指出，接下來十月份要發五倍券，大家都要臨櫃取，所以要求他們要快打疫苗，但現在只有高端，如果月底國際大廠疫苗來了，這些問題就會解決了。

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