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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遏止走私動植物　民眾黨喊修法：加重刑責、成立動保警察

▲▼張其祿、高虹安「立即從法制上根本保障動物權！」記者會。（圖／翻攝自高虹安臉書）

▲台灣民眾黨立委高虹安呼籲設立動物保護警察。（圖／翻攝自高虹安臉書）

記者呂晏慈／台北報導

海巡署查獲走私154隻未檢疫品種貓日前全遭安樂死，引發社會譁然。民眾黨立委張其祿、高虹安25日呼籲，立法院應修法提高走私刑責，遏止動植物走私亂象，並應修法設置「動物保護警察」，專責追查虐待動物的案件。

張其祿、高虹安今天與台灣動物社會研究會朱增宏執行長、台灣動物平權促進會林憶珊執行長等人一同舉行「別再讓毛孩成為犧牲品，從法制上根本保障動物權」線上記者會。

張其祿指出，根據防檢局統計，近十年我國安樂死1891隻走私動物，其中包括貓狗、鳥類，讓動物成了人類自私行為下的受害者。他強調，應在法制面做好物種與處理方式的層級區分，並強化對民眾的教育及宣導，使民眾更加清楚與了解「沒有購買就沒有走私，也就不會有對動物的傷害」，此外，對於走私的刑責上，需透過修法提高其刑度，遏止走私行為。

另針對動保議題，高虹安說，近年動物虐待案件通報數一直居高不下，平均一年有2千件以上，不過由於被害者不能言語，證據不易調查，很少人因為虐待動物而真正承擔法律責任。

高虹安表示，應修《動物保護法》明訂農委會「得商准內政部設置動物保護警察，並在《內政部警政署組織法》修法，從既有的特種警察中，新增專職專責的動物保護警察局，以加強動物保護法與相關法令的執法，讓傷害動物的案件獲得更多重視。」

此外，高虹安主張，針對涉及刑事犯罪的動保案件，將因設置了專職的動物保護警察，更可能徹底追查虐待動物的案件，並防患未然，若可在保育類、一般類以外新增第三個分類，執法機關可評估能否在檢疫與執法程序上，在保護國人健康、動物生命、環境生態及經濟分配等前提下，可能給予無辜的健康的動物，能重獲一線生機，而不是一律以安樂死處理。

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