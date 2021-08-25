越南月餅驗出非洲豬瘟病毒　黃偉哲：嚴查嚴防嚴罰

▲農業局副局長陳仲杰指出，已針對全市602場養豬場進行生物安全查核輔導，並對肉品市場及屠宰市場進行生物安全查核，也持續監測異常死亡豬隻、場外斃死豬及海漂豬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市查獲越南走私月餅內餡，驗出非洲豬瘟病毒陽性，黃偉哲表示，非洲豬瘟對豬隻及養豬產業會造成毀滅性影響，民眾應慎恐懼並提高危機意識，市府針對防堵非洲豬瘟制訂「嚴查、嚴防、嚴罰」三大策略，全力防範非洲豬瘟，守護國民健康及養豬產業。

國內日前查獲越南走私的肉製品驗出非洲豬瘟病毒，台南市政府秉持「有情資就出動」的「嚴查」原則，立即由農業局動保處、衛生局、警察局啟動聯合稽查。

農業局動保處表示，聯合稽查小組8月23日已完成103處稽查，共查獲2案違法豬肉製品，分別於永康區查獲越南製肉鬆806公克、及麻豆區查獲越南月餅724公克及越南排骨醬料包515公克。案經報請檢察官指示，已先行扣押該豬肉相關製品共2045公克，並交由動保處送驗，其中月餅檢驗結果今出爐，證實非洲豬瘟病毒陽性，台南市政府嚴陣以待，已展開清查是否流入市面等因應措施。

在「嚴防」部分，農業局副局長陳仲杰指出，該局已針對全台南市602場養豬場進行生物安全查核輔導，並對肉品市場及屠宰市場進行生物安全查核，也持續監測異常死亡豬隻、場外斃死豬及海漂豬。另外也請環保局加強台南市廚餘養豬場檢核工作，並與民政局合作加強新住民對於非洲豬瘟的防疫宣導。

農業局表示，該局和各區公所每年查核養豬場共586場，每月查核使用廚餘紀錄，並要求人車管制與加強清消。今年農業局也加強勸導養豬場使用合格飼料，目前已有69場轉用飼料，全力防堵畜牧場出現防疫破口。

針對豬廚餘處理情況，環保局長謝世傑指出，為嚴防豬瘟病毒透過廚餘造成感染事件，該局在第一時間已盤點台南市採取廚餘養豬之畜牧場，並於8月22日動員5組人員，分頭查核台南市列管14家採用廚餘養豬之畜牧場，業者均依規定高溫蒸煮攝氏90度以上，且時間至少1小時，此次查核之畜牧場均依相關規定進行再利用且近期亦無大量豬隻死亡情形。

環保局也呼籲民眾不要將來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉丟入廚餘桶；如發現路邊擺設廚餘桶請通報該局移除；若發現疑似使用違法廚餘的養豬場請立即通報環保局（通報專線：0800-066666）。

針對「嚴罰」部分，農業局副局長陳仲杰表示，越南是非洲豬瘟、口蹄疫等重大動物傳染病疫區，旅客及民眾違規攜帶非法輸入肉品初犯罰20萬，最重可罰100萬元，另違法使用非洲豬瘟肉品的店家將開罰3萬到300萬罰款，呼籲民眾愛惜荷包，不要以身試法。此外，環保局重申倘經查獲違法使用廚餘之養豬場，一律依違法廢棄物清理法開罰，畜牧場若違法使用廚餘可處最高300萬元罰鍰，決不寬貸。

市長黃偉哲再次呼籲，9月份適逢中秋假期，民眾切勿自國外攜帶肉類產品入境及網購國外肉品寄送臺灣，以免遭受裁罰。另外，農業局也呼籲養豬業者自主落實豬場人車門禁管制、場區定期清潔消毒，維護豬場生物安全措施，豬隻若有任何異常死亡請通報動保處（通報專線：06-6323039）。

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