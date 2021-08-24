非洲豬瘟肉品販售手法曝！須先加入好友圈　關鍵FB全越南文

記者蔡佩旻／雲林報導

越南製非洲豬瘟病死豬肉品流入台灣，雲林縣昨(23)日由縣府相關單位大動作組隊配合檢警進行查察，雲林縣議員王又民在臉書發布影片重砲直指總統蔡英文不要再說謊了，除說明非洲豬瘟相關案情，今（24）日受訪更出示網址指出，嫌犯完全都是用越南文在臉書上販售，縝密販售手法讓警方稽查難度極高。

▲ 雲林縣議員王又民在臉書發布影片重砲直指總統蔡英文不要再說謊了，除說明非洲豬瘟相關案情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣議員王又民於影片中指出，「傲慢的」農委會主委陳吉仲會緊急召開記者會，可見事態嚴重，而該案為雲林縣警局斗六分局所查獲，根據線報，在7月份接獲所有的線報都指出，有一個網址在今年1月份就已經有在販賣走私肉品，7月接收線報後陸陸續續就發現肉品偷渡進來，到8月13日再度確認又有一批肉品進入台灣流竄銷售，所以在8月18日當天正式申請搜索票「嘎衝」。

▲ 雲林縣議員王又民今日受訪更出示網址指出，嫌犯完全都是用越南文在臉書上販售，縝密販售手法讓警方稽查難度極高。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

王又民表示，經檢警搜索逮獲後，隨即將可疑肉品送檢，該批肉品就在22日檢出含有非洲豬瘟病菌呈現陽性，王又民說明，依據陳吉仲主委的說法，非洲豬瘟肉成為臘製品再被豬吃到後，傳染率是95％以上，如果台灣豬隻食用後受到感染非洲豬瘟，全世界將會禁止台灣豬肉進口，將影響到農民的生計也影響到全台肉品產業，這是非常嚴重的事情。

▲ 雲林縣議員王又民今日受訪更出示網址指出，嫌犯完全都是用越南文在臉書上販售，縝密販售手法讓警方稽查難度極高。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

王又民在影片中提及總統蔡英文臉書發布，「這是國內第一例，所查獲71公斤的豬瘟製品已全數銷毀」，根本是欺騙百姓。針對「這是國內第一例」，更重砲直言，「蔡英文總統，不要再亂說話了」。

▲犯嫌完全是用越南文寫文章在臉書販售，所以想進入購物圈，必須先加入他的好友名單，加入後她非常嚴謹確認身份，並不會馬上加好友馬上販賣，因此也造成警方稽查上的困難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日上午，王又民出示非法進口扣品的鄧嫌臉書頁面，受訪表示，犯嫌完全是用越南文寫文章在臉書販售，所以想進入購物圈，必須先加入他的好友名單，加入後她非常嚴謹確認身份，並不會馬上加好友馬上販賣，因此也造成警方稽查上的困難，即便加入好友，也要查看、互動非常久，有稍微熟絡才能加入肉品購物圈。

▲雲林縣議員王又民出示鄧嫌臉書，犯嫌完全是用越南文寫文章在臉書販售，加入他的好友名單，須經嚴謹確認身份，並不會馬上加好友馬上販賣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲王又民在影片中提及總統蔡英文臉書發布，針對「這是國內第一例」，更重砲直言，「蔡英文總統，不要再亂說話了」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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