　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

非洲豬瘟肉品販售手法曝！須先加入好友圈　關鍵FB全越南文

記者蔡佩旻／雲林報導

越南製非洲豬瘟病死豬肉品流入台灣，雲林縣昨(23)日由縣府相關單位大動作組隊配合檢警進行查察，雲林縣議員王又民在臉書發布影片重砲直指總統蔡英文不要再說謊了，除說明非洲豬瘟相關案情，今（24）日受訪更出示網址指出，嫌犯完全都是用越南文在臉書上販售，縝密販售手法讓警方稽查難度極高。

▲王又民在影片中提及總統蔡英文臉書發布，針對「這是國內第一例」，更重砲直言，「蔡英文總統，不要在亂說話了」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 雲林縣議員王又民在臉書發布影片重砲直指總統蔡英文不要再說謊了，除說明非洲豬瘟相關案情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣議員王又民於影片中指出，「傲慢的」農委會主委陳吉仲會緊急召開記者會，可見事態嚴重，而該案為雲林縣警局斗六分局所查獲，根據線報，在7月份接獲所有的線報都指出，有一個網址在今年1月份就已經有在販賣走私肉品，7月接收線報後陸陸續續就發現肉品偷渡進來，到8月13日再度確認又有一批肉品進入台灣流竄銷售，所以在8月18日當天正式申請搜索票「嘎衝」。

▲王又民在影片中提及總統蔡英文臉書發布，針對「這是國內第一例」，更重砲直言，「蔡英文總統，不要在亂說話了」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 雲林縣議員王又民今日受訪更出示網址指出，嫌犯完全都是用越南文在臉書上販售，縝密販售手法讓警方稽查難度極高。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

王又民表示，經檢警搜索逮獲後，隨即將可疑肉品送檢，該批肉品就在22日檢出含有非洲豬瘟病菌呈現陽性，王又民說明，依據陳吉仲主委的說法，非洲豬瘟肉成為臘製品再被豬吃到後，傳染率是95％以上，如果台灣豬隻食用後受到感染非洲豬瘟，全世界將會禁止台灣豬肉進口，將影響到農民的生計也影響到全台肉品產業，這是非常嚴重的事情。

▲王又民在影片中提及總統蔡英文臉書發布，針對「這是國內第一例」，更重砲直言，「蔡英文總統，不要在亂說話了」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 雲林縣議員王又民今日受訪更出示網址指出，嫌犯完全都是用越南文在臉書上販售，縝密販售手法讓警方稽查難度極高。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

王又民在影片中提及總統蔡英文臉書發布，「這是國內第一例，所查獲71公斤的豬瘟製品已全數銷毀」，根本是欺騙百姓。針對「這是國內第一例」，更重砲直言，「蔡英文總統，不要再亂說話了」。

▲王又民在影片中提及總統蔡英文臉書發布，針對「這是國內第一例」，更重砲直言，「蔡英文總統，不要在亂說話了」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲犯嫌完全是用越南文寫文章在臉書販售，所以想進入購物圈，必須先加入他的好友名單，加入後她非常嚴謹確認身份，並不會馬上加好友馬上販賣，因此也造成警方稽查上的困難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日上午，王又民出示非法進口扣品的鄧嫌臉書頁面，受訪表示，犯嫌完全是用越南文寫文章在臉書販售，所以想進入購物圈，必須先加入他的好友名單，加入後她非常嚴謹確認身份，並不會馬上加好友馬上販賣，因此也造成警方稽查上的困難，即便加入好友，也要查看、互動非常久，有稍微熟絡才能加入肉品購物圈。

▲王又民在影片中提及總統蔡英文臉書發布，針對「這是國內第一例」，更重砲直言，「蔡英文總統，不要在亂說話了」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議員王又民出示鄧嫌臉書，犯嫌完全是用越南文寫文章在臉書販售，加入他的好友名單，須經嚴謹確認身份，並不會馬上加好友馬上販賣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲王又民在影片中提及總統蔡英文臉書發布，針對「這是國內第一例」，更重砲直言，「蔡英文總統，不要在亂說話了」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲王又民在影片中提及總統蔡英文臉書發布，針對「這是國內第一例」，更重砲直言，「蔡英文總統，不要再亂說話了」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

►Her今天推出「LANVIN浪凡熱銷香水」

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►非洲豬瘟製品襲台　雲林查緝38處零售點...時間太久「吃掉了」

►3件已下肚！非洲豬瘟肉製品雲林全面清查　結果出爐

►全台警緊急動員！查1297處扣非洲豬瘟肉19件　月餅、肉乾都中了

►越籍母女檔「清純容貌曝光」！走私71公斤豬瘟肉…裁定羈押禁見


►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！

ET快訊
LIVE／今增1例在新北！　侯友宜最新說明
打完高端昏迷　專欄作家急救畫面曝！電擊仍救不回
快訊／大雷雨狂轟2區域！　16縣市豪大雨特報
大學師生打不到疫苗成「三不管地帶」　陳時中：高端一定打得到
CNN稱台灣「堅持清零」將被孤立！　陳時中回應
作家「最後限動曝光」IG標記3帳號　打完高端跑這地方
五倍券首推「家戶綁定」曝光！上限5人　最快後天拍板通過
高端爆死亡首例　「AZ、莫德納」各再增1例死亡
作家打高端猝死　曾說「向病毒獻祭」：少數犧牲換多數平安
今起「有條件開放探病」　雙北陪病者每7天1次抗原快篩
快訊／作家打高端後猝死　陳時中回應了
今增1例本土　新北男「其他原因就醫」採檢確診
快訊／今日本土「只增加1例」！另有5境外、1死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

飯店大亨焦治國欠債遭強制執行竟移轉3飯店股權　判刑3月定讞

打完高端隔天身亡...專欄作家急救畫面曝！電擊後送醫救不回

同志趴他21歲被點名「送貨助嗨」　一到場遭上銬慘輸

打高端後猝逝！專欄作家曾說「向病毒獻祭」：少數犧牲換多數平安

恐怖男被分手抓狂　持牛排刀闖她家割衣逼吞吐！重判7年10月

非洲豬瘟肉品販售手法曝！須先加入好友圈　關鍵FB全越南文

遭餵摻毒水煙+強制猥褻　楊實秋兒控告大馬歌手結果出爐

電話找金主！肉粽歌王兒子缺很大：姐仔借我35萬　議員親曝真相　

專欄作家打高端後不適死亡！昨臉書PO背影：很榮幸和蔡總統同一梯

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　「霸氣買船」寵5國混血3歲女兒

飯店大亨焦治國欠債遭強制執行竟移轉3飯店股權　判刑3月定讞

打完高端隔天身亡...專欄作家急救畫面曝！電擊後送醫救不回

同志趴他21歲被點名「送貨助嗨」　一到場遭上銬慘輸

打高端後猝逝！專欄作家曾說「向病毒獻祭」：少數犧牲換多數平安

恐怖男被分手抓狂　持牛排刀闖她家割衣逼吞吐！重判7年10月

非洲豬瘟肉品販售手法曝！須先加入好友圈　關鍵FB全越南文

遭餵摻毒水煙+強制猥褻　楊實秋兒控告大馬歌手結果出爐

電話找金主！肉粽歌王兒子缺很大：姐仔借我35萬　議員親曝真相　

專欄作家打高端後不適死亡！昨臉書PO背影：很榮幸和蔡總統同一梯

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

快訊／全台僅1例在土城「感染源不明」　同住友人5月曾染疫

二級警戒再延長 竹市依照中央流行疫情指揮中心指引辦理

作家打高端後猝死！凌晨通話曝「不適症狀」　王浩宇：後悔沒強迫他就醫

飯店大亨焦治國欠債遭強制執行竟移轉3飯店股權　判刑3月定讞

遭李錫錕嗆聲！　壞特親回應「很同意他講的」...認斜槓失敗

植愛中秋柚「屏」安　為佳節加入「善」滋味

萌鴨散完步「認路走回家」　電梯門一開牠帶頭轉彎：麻麻跟我來～

新北花蓮疫調互踢皮球！陳時中揭「主責地」：為了市民安全都要做

台灣Honda董事長豐田誠宣布卸任　國內新車導入計畫不受影響

查馬克告別彌撒　終身奉獻排灣族文化！兒：爸別擔心我會顧好媽

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

社會熱門新聞

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

專欄作家打高端後不適死亡！昨臉書PO背影

看行車紀錄器才知被綠！妻喊「不要弄到我裡面」

甜美人妻看牙遭強吻　醫毀三觀錄音檔曝

走私豬瘟肉母女檔容貌曝光！羈押禁見

「水煮男」女友嗆網友：我不笨！我知道怎麼寫

「渣男」清掉再噴「♡你」　海神變塗鴉板

紅線違停　女錄影嗆警：我們在下貨

男搭電梯不斷上下　2小時後墜樓亡

快訊／花蓮保安隊員警巡邏　跌進消波塊亡

專欄作家曾說「向病毒獻祭」：少數犧牲換多數平安

快訊／男到台南某旅館輕生！濃煙狂竄險燒整棟樓

即／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗出爐

即／花蓮豐濱火燒山！空勤直升機灌救

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌為走私豬肉怒飆關務署　葉毓蘭：其實他講得蠻有道理的

蘇貞昌為走私豬肉怒飆關務署　葉毓蘭：其實他講得蠻有道理的

農委會首度查獲含非洲豬瘟病毒走私肉品，行政院長蘇貞昌23日緊急視察航空快遞包裹X光機檢查情形，並在海關當場嚴肅怒飆海關出現破口。對此，國民黨立委葉毓蘭24日表示，對於走私查緝，關務署應該要提出更有效的方法，「蘇貞昌講得倒是蠻有道理的。」

非洲豬瘟肉製品雲林全面清查　3件已下肚

非洲豬瘟肉製品雲林全面清查　3件已下肚

竹南越籍女寄貨異常　大冰櫃藏可疑肉品

竹南越籍女寄貨異常　大冰櫃藏可疑肉品

彰化160店買到非洲豬瘟貨　扣20kg越南豬肉半成品送驗

彰化160店買到非洲豬瘟貨　扣20kg越南豬肉半成品送驗

非洲豬瘟疑襲高雄　陳其邁令堵破口

非洲豬瘟疑襲高雄　陳其邁令堵破口

關鍵字：

雲林縣議員王又民非洲豬瘟臉書犯罪走私

讀者迴響

熱門新聞

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

專欄作家打高端後不適死亡！昨臉書PO背影

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

阿富汗「淫穢網紅」慘遭塔利班私刑處決！

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

比Delta致命　超強大毒株恐2022現世

小禎爆「婚內偷吃」！閨蜜握毀滅性證據

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

威力彩「3200包牌中27億」　PTT揪魔鬼細節：怪怪的

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面