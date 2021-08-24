蘇貞昌為走私豬肉怒飆關務署　葉毓蘭：其實他講得蠻有道理的

▲行政院長蘇貞昌為走私破口震怒。（圖／翻攝直播）



記者杜冠霖／台北報導

農委會首度查獲含非洲豬瘟病毒走私肉品，行政院長蘇貞昌23日緊急視察航空快遞包裹X光機檢查情形，並在海關當場嚴肅怒飆海關出現破口。對此，國民黨立委葉毓蘭24日表示，對於走私查緝，關務署應該要提出更有效的方法，「蘇貞昌講得倒是蠻有道理的。」

對於這次走私，蘇貞昌當場痛批，自己上任第一天就裁示要求旅客行李抽查提高到100%，現在只提高了2%、3%，海關拿不出辦法，業者就欺負你們，國家要人給人、要錢給錢，要Ｘ光機給Ｘ光機，「你們沒有想出方法還跟我來討論，方法你們要給我拿出來。」

對此，葉毓蘭在臉書發文指出，蘇貞昌所講的內容還蠻有道理，關務署應該要提出有效的方法來，即使查驗抽檢的比例受限於人力，只能夠維持2%的低標，但是對於曾經有過違規前科的報關行，抽查就應該提升為普查。這是美國TSA在911之後在機場進行的安檢原則，如果旅客曾經違規，進關時行李都要被翻檢。

葉毓蘭表示，這個違規41次的報關行理應要百分之百檢查，如果屢犯不悛，也應該要裁予停照、吊照或撤照的處分，但是蘇貞昌是法律人，應該指揮所屬完備所有執法工具，依法行政，而不是靠震怒飆罵。

葉毓蘭指出，自己不認識關務署長謝鈴媛，但過去在司法法制委員會開專案會議時，謝鈴媛雖然不是主角，但報告的專業令人刮目相看，她會被任命絕對是以實力換來的，「謝鈴媛署長加油，院長已經公開說要人給人、要錢給錢，妳只要提出方法，建立SOP，依法行政，一定會做好國境檢疫!」