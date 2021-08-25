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環球科大「2021青年盃籃球邀請賽」開戰　30週年校慶揭序幕

▲環球科技大學創校三十週年校慶，以「2021環球青年盃籃球邀請賽」為校慶系列慶祝活動為首揭幕。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學創校三十週年校慶，以「2021環球青年盃籃球邀請賽」為校慶系列慶祝活動為首揭幕。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林環球科技大學創校三十週年校慶，以「2021環球青年盃籃球邀請賽」為校慶系列慶祝活動為首揭幕，今（25）日於學生活動中心暨體育館，結合場館啟用新建木質地板，盛大辦理開幕儀式，特邀請永春高中、正心中學、斗六高中、成功高中、水里商工、竹山高中、田中高中等高中職學校籃球隊，參與盛會。

環球科大創校三十週年，特籌劃「三十而立、榮耀環球」一系列校慶慶祝活動，「環球青年盃籃球邀請賽」即為本系列活動首場，為該校三十週年校慶打響第一炮。環球科技大學自沈健華校長接任後，即以「承先啟後、再創卓越」做為治校理念，承襲環球科大在地辦學精神及輝煌成就，積極培育各類人才，各項優異表現已顯現豐碩成果，獲得各界人士肯定。

環球科大學提供學生國際級的室內球類比賽場地，將體育館改建鋪設木質地板，環球科大運動保健與防護系主任陳聰獻表示，運動木質地板場地不僅能減低震動以吸收衝擊，對球員更具極大的保護作用，劇烈運動中往往因摔傷而造成膝蓋的損耗，木質地板則可延長球員膝蓋的壽命。
 
環球科大校長沈健華表示，感謝各級長官多年的支持與愛護，環球科大遵循「存誠務實」的校訓精神，提供學子優質的學習環境，並注重每個細節。此次透過籃球運動交流賽，展現優質的競技環境，更期盼「三十而立」的環球科技大學能再創「榮耀」，邁向另一個新的里程碑。

▲環球科技大學創校三十週年校慶，以「2021環球青年盃籃球邀請賽」為校慶系列慶祝活動為首揭幕。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學今日於學生活動中心暨體育館，結合場館啟用新建木質地板，盛大辦理開幕儀式。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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