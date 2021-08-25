快訊／六輕麥寮一廠試車爆火　氫氣洩漏燃燒1hr全面停工

▲雲林麥寮六輕工業區台塑石化麥寮一廠MSDW單元，昨日深夜試車發生氫氣洩漏火警，經緊急洩壓啟動應變隔離機制，火勢不到1小時即撲滅，幸無人受傷，現在全面停工，詳細發生待調查。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麥寮鄉六輕工業區台塑石化公司麥寮一廠(基礎油廠)MSDW單元(異構化脫臘單元)，昨(24)日晚間23時50 分試車，突然氫氣洩漏發生火警，廠區現場人員緊急洩壓，並啟動應變隔離機制，火勢不到1小時即撲滅，幸無人受傷，現在全面停工，詳細發生待調查。縣府環保執行空氣品質採樣，如有超標將依法開罰。

台塑企業麥寮管理部今天發布新聞稿指出，「台塑石化(股)公司麥寮一廠(基礎油廠)MSDW單元(異構化脫臘單元)，於2021年08月24日23時50分進行開車前高壓區氫氣建壓測漏時，氫氣洩漏發生小火災，經緊急洩壓，並啟動應變隔離機制後，於8月25日00時45分火勢已撲，無人員受傷。詳細發生原因將由相關部門調查。」

雲林縣消防局今日凌晨0時許獲報麥寮一廠發生火警，立即派遣北五、麥寮和第三大隊共9車20人前往搶救，警消抵達現場，並未發現明顯火勢，架設砲塔灑水防護降溫，初估燃燒面積20平方公尺。雲林縣環保局長張喬維表示，環保局第一時間派員到場對水、周遭空氣採樣，若有數值異常，將依空污法開罰。

經濟部雲林離島服務中心和雲林縣政府相關單位今日將到事故現場勘查，聽取台塑石化公司針對工安事故的檢討報告。

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