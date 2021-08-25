文旦奧林匹克賽展開　斗六「Mr.柚」評鑑！東購直播搶購得獎文旦

▲斗六今年文旦種植的面積約189公頃，產量約每公頃20公噸，總產量約3780公噸，糖度約從11度起跳，每年都維持穩定的產量與品質。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所「2021大斗六文旦品質評鑑」即將舉行，被譽為文旦界奧林匹克級的賽事已邁入24年，今年一共有57組優質果農參與評鑑。因應疫情將於9月7日上午8時30分全程直播，並與全台最大購物平台-東森購物合作，9月7日下午15時，線上直播搶購當天得獎文旦，邀請鄉親來「線上卡位」。

▲斗六市長林聖爵多次巡訪各處果園，很感動果農對生產優質文旦的努力堅持，也對今年度斗六文旦的產況與品質非常有信心。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

2021年歷經乾旱缺水和連續豪雨的考驗，斗六的果農，將極端氣候視為平常，用優質的技術克服大自然的挑戰 ，讓消費者能在中秋佳節品嚐優質文旦的酸甜好滋味。斗六市所表示，今年的文旦比賽，我們的果農有信心，斗六文旦的品質一定更好更優質，期待以最完美的「Mr.柚」讓參與的來賓對斗六文旦留下最美好的評比。

斗六市長林聖爵多次巡訪各處果園，林聖爵說，果農在缺水乾旱期設法灌溉，遭豪雨強襲即設法用抽水，真的很感動我們果農對生產優質文旦的努力堅持，也對今年度斗六文旦的產況與品質非常有信心，相當感謝有他們的努力讓斗六文旦連年維持絕佳的口碑。

▲斗六市所表示，斗六文旦的品質一定更好更優質，期待以最完美的「Mr.柚」讓參與的來賓對斗六文旦留下最美好的評比。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市公所說明，斗六今年文旦種植的面積約189公頃，產量約每公頃20公噸，總產量約3780公噸，糖度約從11度起跳，每年都維持穩定的產量與品質。大斗六文旦評鑑不僅重視文旦果品的風味及外觀，更為消費者的安全把關，報名參加評鑑的果農，必須要有產銷履歷農產品資料或提供農藥殘留檢驗等相關安全用藥證明，讓消費者不只吃得開心，更要吃得安心。相關資訊歡迎洽詢「雲林縣斗六市公所」網站。

▲斗六市公所說明，文旦種植的面積約189公頃，產量約每公頃20公噸，總產量約3780公噸，糖度約從11度起跳。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

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