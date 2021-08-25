　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「含兒子小GG」還畫下來PO臉書　漫畫家夫妻下場曝

▲▼ 嬰兒,哭,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲漫畫家夫妻含小朋友下體，雙雙被起訴。（圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

某漫畫家於社群平台貼出照顧孩子的漫畫，夫妻將疫情間育兒過程繪畫出來放在臉書上，引起一陣軒然大波，有人留言抨擊「即便是父母也沒權力這麼做，真的好噁心」及各種撻伐字眼。婦幼隊介入調查後移送地檢署偵辦。地檢署今偵結，畫圖的妻子涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》、另夫妻涉犯強制性交罪一併起訴。

緣起，該漫畫家於臉書PO出夫妻倆幫小朋友洗完澡，直呼嬰兒下體好可愛，豈料一方異想天開，表示猜拳輸的人要含一下，結果兩人都作出該行為。

許多網友批評這樣脫序行為妨害嬰兒身體自主權，紛紛留下「即使是父母也沒有權利這麼做，真的好噁心」、「傻眼欸這已經算性侵了吧」，更備份圖文報警。

該漫畫家疑知鑄成大錯火速將圖文刪掉，並PO道歉文隨後關掉臉書，但仍有網友不買單，直言該夫妻根本未對不良行為而進行道歉，僅表示會謹慎些，毫無誠意可言。

偵查中夫妻對於犯罪行為也出現認知落差，否認犯行。偵查後，該漫畫家行為已涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》中拍攝、製造兒童為性交或猥褻行為電子訊號；另外夫妻對小孩做出如繪畫出來的內容行為，也已涉犯《刑法》強制性交罪，一併都遭起訴。

對此，詮善聯合法律事務所主持律師魏正棻接受《東森新媒體ETtoday》指出，由於該夫妻對未滿14歲者犯之，會是7年以上有期徒刑，在強制性交罪222條已有加重要件，將面臨7年以上有期徒刑；另外妻涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》的製造猥褻圖片並散佈則是1年以上7年以下，併科新台幣100萬元以下罰金、散佈是處3年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

「有無機會獲緩刑？」魏正棻律師指出，由於是不同行為，可能會數罪併罰，最重有可能會被判7年以上，10年以下的刑度，依刑法第74條緩刑必須要2年以下的輕罪才適用，這對夫妻恐怕無法獲緩刑。

和酒店女友分手！ 經紀前男友狂威脅「讓妳在八大圈紅」下場曝

公車夾頭驚險畫面曝！婦貪方便頭穿隔板刷卡...下秒淒厲慘叫

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
LIVE／「台北台中米其林」將揭曉！　8餐廳被看好新摘星
女遭主持人拖房性侵！身分起底　節目同框畫面曝
與郭雪芙傳戀情　蔡凡熙親曝兩人關係
小禎遭閨蜜接連爆料　胡瓜曝「女兒真實心聲」
「含兒子小GG」還畫下來PO臉書　漫畫家夫妻下場曝
快訊／東京帕運「台灣第一勝」！　桌球程銘志分組第1
最美雙胞胎「買黃金區2000萬房產」！　爆收入卡關
快訊／製香廠前槍擊案！　1人腹部中彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開學在即！陽明交通大學設快篩亭　供師生免費自篩

醉騎共享機車撞死人！不甩三級警戒夥友開喝　只願賠幾十萬

越籍女專門「代收同鄉包裹」　家中1.8公斤火腿送驗

「含兒子小GG」還畫下來PO臉書　漫畫家夫妻下場曝

美艷女鄰居下身失蹤「半夜闖房尿尿」陪睡　單身男驚呆後做這事

快訊／彰化製香廠前驚爆槍響　他朝3人開槍1腹部中彈

NCC惡劣高官火燒玉山12天！Line對話揭謊言　自豪「扁柏炭烤牛排」

焦糖哥哥控前立委參選人誹謗　遭回擊：想參選才告

快訊／打完高端後又傳1死！44歲男接種「2天後死亡」

整車豬肉當垃圾畫面曝！越南餐廳闆娘出大絕　警急通知「快燒」

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

開學在即！陽明交通大學設快篩亭　供師生免費自篩

醉騎共享機車撞死人！不甩三級警戒夥友開喝　只願賠幾十萬

越籍女專門「代收同鄉包裹」　家中1.8公斤火腿送驗

「含兒子小GG」還畫下來PO臉書　漫畫家夫妻下場曝

美艷女鄰居下身失蹤「半夜闖房尿尿」陪睡　單身男驚呆後做這事

快訊／彰化製香廠前驚爆槍響　他朝3人開槍1腹部中彈

NCC惡劣高官火燒玉山12天！Line對話揭謊言　自豪「扁柏炭烤牛排」

焦糖哥哥控前立委參選人誹謗　遭回擊：想參選才告

快訊／打完高端後又傳1死！44歲男接種「2天後死亡」

整車豬肉當垃圾畫面曝！越南餐廳闆娘出大絕　警急通知「快燒」

LIVE／睽違近4個月「今天本土+0」　陳時中最新說明

開學在即！陽明交通大學設快篩亭　供師生免費自篩

這！就是美女／隱藏不住F級好身材　童顏「晴兒」充滿女友氣息

打疫苗後再傳1死！高端盤中急殺4％　股價跌破300元

毛茸茸灰熊髮束當手環好Q　香奈兒羊毛髮帶迎秋冬

南鐵居民將赴黨部陳抗　民進黨：會轉達意見給有關部會

下河抓魚「內褲被沖走」　他被鄉民圍觀「狂游2小時」不敢上岸！

醉騎共享機車撞死人！不甩三級警戒夥友開喝　只願賠幾十萬

「政大朴敏英」賴妍潔絕美婚紗照曝光！　獻出各種第1次：可以嫁了

球哥走人鵜鶘全美直播遭砍半　怪物狀元明年可決定去留

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

社會熱門新聞

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

岡山男遭父親充電線勒脖　臉色發黑倒地

2月大男嬰沉魚池19年　狠母鬼月祭拜被警活逮

拒「換妻」老公竟出大絕　帶正妹砲友多人連結

「11P性愛趴」3女激戰8男　邪惡淫媒曝光

即／NCC專委「盜木生火」玉山狂燒12天　檢方起訴

桃園新增20處闖紅燈科技執法　9/1上路

柴山秘境3天2死！天然鐵絲網成奪命關鍵

快訊／新北39歲男昨打高端　今浴室昏倒不治

「超乖學霸男」吃了蹺家少女！　下場慘了

三重又抓到走私肉品！冰箱塞滿越南香腸

彰化查獲「無國界豬肉」11包

甜美人妻看牙遭強吻　醫毀三觀錄音檔曝

更多熱門

相關新聞

還債利息超過16%部分「無效」！

還債利息超過16%部分「無效」！

今年7月20日起，借款利息超過16%的部分，將可透過訴訟要回來！24日在資深記者蘇位榮主持的《行動法庭》上，律師雷皓明指出，《民法》第205條修正後，超額清償的部分在法律上將認定為「無效」，債務人在訴訟上可主張「不當得利」，要求債權人返還金錢。

拒「換妻」老公竟出大絕　帶正妹砲友多人連結

拒「換妻」老公竟出大絕　帶正妹砲友多人連結

恐怖男被分手抓狂　持牛排刀闖她家割衣逼吞吐

恐怖男被分手抓狂　持牛排刀闖她家割衣逼吞吐

「奇萊玩一夏」吸引台北客　留宿10天騎透透

「奇萊玩一夏」吸引台北客　留宿10天騎透透

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

關鍵字：

刑法兒少性剝削夫妻妨害性自主

讀者迴響

熱門新聞

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

李洋父：不排除不當土銀公務員　離開月損至少9萬

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

王嘉爾爆簽下2台灣歌手「IG貼文洩密」網嗨了

王齊麟女朋友身分起底！　形象照自帶氣場

名單曝光！內閣傳9月改組　鄭文燦接行政院長

王齊麟甜美正宮首曝光！洩23cm超萌身高差

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面