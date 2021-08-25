「含兒子小GG」還畫下來PO臉書　漫畫家夫妻下場曝

▲漫畫家夫妻含小朋友下體，雙雙被起訴。（圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

某漫畫家於社群平台貼出照顧孩子的漫畫，夫妻將疫情間育兒過程繪畫出來放在臉書上，引起一陣軒然大波，有人留言抨擊「即便是父母也沒權力這麼做，真的好噁心」及各種撻伐字眼。婦幼隊介入調查後移送地檢署偵辦。地檢署今偵結，畫圖的妻子涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》、另夫妻涉犯強制性交罪一併起訴。

緣起，該漫畫家於臉書PO出夫妻倆幫小朋友洗完澡，直呼嬰兒下體好可愛，豈料一方異想天開，表示猜拳輸的人要含一下，結果兩人都作出該行為。

許多網友批評這樣脫序行為妨害嬰兒身體自主權，紛紛留下「即使是父母也沒有權利這麼做，真的好噁心」、「傻眼欸這已經算性侵了吧」，更備份圖文報警。

該漫畫家疑知鑄成大錯火速將圖文刪掉，並PO道歉文隨後關掉臉書，但仍有網友不買單，直言該夫妻根本未對不良行為而進行道歉，僅表示會謹慎些，毫無誠意可言。

偵查中夫妻對於犯罪行為也出現認知落差，否認犯行。偵查後，該漫畫家行為已涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》中拍攝、製造兒童為性交或猥褻行為電子訊號；另外夫妻對小孩做出如繪畫出來的內容行為，也已涉犯《刑法》強制性交罪，一併都遭起訴。

對此，詮善聯合法律事務所主持律師魏正棻接受《東森新媒體ETtoday》指出，由於該夫妻對未滿14歲者犯之，會是7年以上有期徒刑，在強制性交罪222條已有加重要件，將面臨7年以上有期徒刑；另外妻涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》的製造猥褻圖片並散佈則是1年以上7年以下，併科新台幣100萬元以下罰金、散佈是處3年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。



「有無機會獲緩刑？」魏正棻律師指出，由於是不同行為，可能會數罪併罰，最重有可能會被判7年以上，10年以下的刑度，依刑法第74條緩刑必須要2年以下的輕罪才適用，這對夫妻恐怕無法獲緩刑。

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