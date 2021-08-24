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恐怖男被分手抓狂　持牛排刀闖她家割衣逼吞吐！重判7年10月

▲在桃園市某醫院擔任廚師的張姓男子，前年7月垂涎院內女實習生姿色，竟兩度逼迫其口交性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲新北市黃姓男子不甘女友提分手，竟持牛排刀闖入她家性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北黃男因女友欲分手竟化身恐怖情人！前年8月他持牛排刀闖入女友家，將她衣物劃破性侵。女生聲請保護令後，他竟傳分屍案新聞連結及訊息寫「我真的愛妳到瘋狂！去地府報到我會在妳家門口喝藥物離開」等威脅字眼。士林法院今審結，依攜帶兇器侵入住宅強制性交，處有期徒刑7年10月，違反3次保護令合併執行6月。可上訴。

2019年8月6日，黃男因不甘婷婷（化名）要求分手，竟持牛排刀埋伏在她淡水區的租屋處，趁她要出門上班前趁機跑進屋內，拿刀劃破連身衣褲，違反婷婷意願將生殖器塞進嘴裡及體內射精，強制性交得逞。

同年9月，黃男傳訊息給婷婷，「我真的愛妳愛到瘋狂...離開這去地府報到我會在妳家門口喝藥物離開」及「本人將懸賞20萬找到你」、「這個星期日是我準備要死的日子也是我最後的結果」等威脅字眼。

▲黃姓男子於2020年間3月間不滿女友欲求去，竟以鐵鍊將女友囚禁在牆壁上，甚至捆綁在行李袋中控制其行動，還4度硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲黃男全程持牛排刀對女友性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

心生畏懼的婷婷受不了黃男持續恐怖舉止，只好向法院聲請保護令，士林地院也核發有效期間1年的通常保護令，但黃無視保護令持續騷擾恐嚇，甚至傳訊「如果有一天我抓到一條大魚，你願意不願意跟他交換，等我抓到那條魚，我想我會把他切下來紅燒或清蒸煮給你吃」。

婷婷看見簡訊內容決定不回他的訊息，沒想到黃男竟又跑到婷婷上班地點堵她，一把抓起婷婷頭髮手掐脖子，洩憤後，持續傳恐怖訊息「保護令只是不能接近妳，但是並沒有說不能接近妳家人對嗎」，也跑到婷婷家住處車庫堵她。

黃男開庭時辯稱，沒帶牛排刀前往婷婷家，是婷婷開門讓他進去，他有持現場桌上水果刀劃傷，事後也有向她道歉，也同意支付醫藥費及返還積欠婷婷款項後，婷婷才同意與她發生性行為，他強調真的沒有強迫。

但婷婷滿懷恐懼開庭證稱，黃男拿牛排刀衝進家裡，拿刀劃破衣物，甚至強迫幫他口交、且指證歷歷表示黃男「全程拿著刀子」。雖然事後立刻服用避孕藥，也等黃男情緒緩緩，2人一起到醫院就醫及吃飯，也是擔心他會情緒失控會做出傷害自己的事情。

合議庭審酌，黃男以不理性方式處理女友要求分手事宜，竟攜帶凶器侵入住宅，強迫女友性行為，更危害女友安全、違反保護令等，嚴重侵害婷婷性自主權及自由法益，更蔑視法院核發保護令效力及開庭時仍否認違犯加重強制性交。

全案審結依攜帶凶器侵入住宅強制性交罪，判處7年10月、犯恐嚇危害安全罪判處2月徒刑，犯違反保護令3次，分別處3月徒刑合併執行6月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。

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