▲明霸克露橋斷擋不住國手芒果，布農族高展宏行銷家鄉一兼二顧。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

來自高雄桃源布農族人也是國家舉重隊國手，今年代表台灣參加東京奧運舉重選手，他就是世大運銅牌國手的高展宏；家中務農種植金煌芒果維生，高媽媽靠著二甲地的芒果，把高展宏送上奧運的殿堂，然而才從日本拚搏回到高雄桃源家鄉，8月7日更因煙花颱風洪水沖毀桃源唯一的聯外道路「明霸克露橋」，復興里等3個部落成為孤島，也阻礙了剛成熟的金煌芒果對外運銷。

看著阿公、爸爸留下來二甲地的芒果樹，高展宏說「媽媽年紀已大，大哥高展志義無反顧回鄉擔負起傳承與照顧媽媽的責任。」如果沒有訓練時，他也會回桃源跟哥哥一起照顧兩甲地的「金煌芒果」。因為海拔高、日夜溫差大，日照及濕氣充足，孕育出來的芒果特別甜，他說「我有著奧運的夢想，這個夢想就是如芒果ㄧ般，被鍾靈毓秀的桃源深山孕育而成的。」

▲布農族高展宏行銷家鄉芒果。

桃源深山產業道路常有土石流或大雨使得道路受阻，因為交通的問題，所以照顧芒果特別艱辛，但是因為熱愛這片土地，展宏、展志堅持以CAS產銷履歷認證的方式耕作，以保育桃源大自然的環境生態，目前也獲得產銷履歷的認證。8月7日更因為煙花颱風導致山洪暴發，沖毀「明霸克露橋」，影響到金煌芒果運銷及利潤，坐困愁城時發現，曾協助梨山空軍爺爺有機甜柿銷售的「好食好食」網路平台吳淑真夫婦，成功將高山甜柿數萬公斤販售一空。

此次參加東京奧運，高展宏因為腿傷未能發揮到最佳狀態，心情沮喪，但必須趕緊整頓好，因為「金煌芒果」開始收成了，如果沒能讓芒果出去這個桃源山頭，那將更對不起留下這塊土地的爸爸和阿公。

新北市政府農業局簡任技正洪勝雄表示，希望各界透過網路直接採購東奧國手金煌芒果，一則保育台灣的山林生台，二來回饋國手以爭取更高的榮耀，套句台灣話就是「一兼二顧」。

▲明霸克露橋斷擋不住國手芒果。

▲高雄桃源家鄉芒果園。

美麗最大的祕密

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