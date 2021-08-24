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柴山死亡地圖曝！她樹藤纏身坐姿斷氣　鬼月連2起失蹤悲劇收場

▲▼高雄59歲婦人搭計程車進入柴山後失聯，4天後被尋獲已成一具冰冷遺體。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲59歲婦人搭計程車進入柴山後失聯，4天後被尋獲已成一具冰冷遺體。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄柴山是高雄知名登山景點，爬山過程中還會遇到不少彌猴出沒，豐富的自然景觀可讓人暫時遠離塵囂，事實上柴山雖親近人，但地形、路徑其實相當複雜，發生迷路、失蹤、山難事件並不少，像是今年8月份，就傳出2起死亡案件，都是失蹤幾天後才找到人，但找到的都已是冰冷遺體，今年累計下來，已有4起不幸。

▲▼高雄柴山。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲余姓男子到柴山秘境健行後失蹤，被尋獲時已成冰冷遺體。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄柴山登山步道生態資源豐富，吸引不少爬山愛好者，連一般想運動的民眾都能輕易上手，不過其實柴山地形、路徑其實相當複雜，洞穴也多，時常都會有通報迷路、失蹤案件，今年累計至8月24日，已有4起死亡案件。

時間推回到今年1月20日，一名61歲的李姓男子被發現在柴山水塔哨入內2公里處空地，人已死亡，後續相驗結果為心肺衰竭；4月12日一名63歲趙姓男子，在柴山小漁港旁的木屋，自摔意外死亡。

▲柴山今年4起死亡案件。（圖／《ETtoday新聞雲》製）

▲柴山今年4起死亡案件。（圖／《ETtoday新聞雲》製）

事隔約4個月，於8月18日警方接獲通報協尋失蹤人口，經調閱周邊監視器畫面，並與消防隊展開搜尋，一直到20日11時50分許，才在柴山祕境旁的偏僻樹林，找到失蹤60多歲余姓男子，但人已是冰冷遺體。

而離奇的是，同月20日一名59歲的林姓子女於下午3點左右，從前鎮住家搭計程車到柴山，家屬在21日晚間聯繫不到林女趕緊向派出所報案，一直到24日上午9時，才在柴山水管哨小徑斜坡尋獲人，但已明顯死亡，婦人遺體遭樹藤纏身，呈坐姿，頭朝下，無明顯外傷，死因得由檢警相驗釐清。雖4人被尋獲遺體的地點都不同，但也看得出柴山地形複雜，相當崎嶇，林木又多，搜索過程也都相當不容易。

時間對我們來說完全沒用！

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