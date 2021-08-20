疫情越緊「竹東5毒」越囂張！三級發大財　警熬到解封不忍了



▲竹東分局鎖定以陳男為首的5人販毒集團，持續數月跟監、埋伏，終於在日前將他們一網打盡。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹東分局日前接獲情資，以陳姓藥頭為首的販毒集團，經過數月埋伏、跟監，終於在日前，於檢察官指揮下前往逮人，共帶回5名犯嫌、2把改造手槍及7顆子彈，以及安非他命97.57公克，贓款54餘萬。全案將依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，移送新竹地檢署偵辦。

以陳男為首的5名販毒集團藏匿在新竹市區一棟透天民宅，藉此躲避查緝，警方於數月前即掌握情資，無奈遇到三級警戒疫情，只好先暫壓不動，沒想到販毒集團反而趁著疫情較無人出門，警力不堪負荷時，頻繁約面交，視法律、防疫為無物。

▲▼員警於現場查獲改造槍枝2把、子彈7顆、安非他命等毒品共97.57公克、吸食器、電子磅秤及54萬餘的不法所得。

警方持續鎖定該集團，終於在疫情穩定、宣布陸續解封後，報請地檢署，在檢察官楊仲萍指揮下，於8月18、19日持搜索票及拘票前往查緝搜索。現場起獲改造槍枝2把、子彈7顆、安非他命等毒品共97.57公克、吸食器、電子磅秤及54萬餘的不法所得。5名犯嫌皆已帶回調查，本案將依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。

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