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社會 社會焦點 保障人權

「出國進修」失聯被宣告死亡　偽卡刷手返台「復活」恐坐牢

▲抽菸，吸菸，老人，肺癌，癌症，健康，男人。（圖／pixabay）

▲65歲的江男在美國犯案坐牢，卻被家人誤認失蹤聲請法院宣告死亡。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新竹江姓男子多年前參與詐騙集團，到美國盜刷偽造信用卡購物，結果被當地警方逮捕法辦，經認罪協商後，坐了1年牢被遣送回台，才發現竟然已經被家人向法院宣告死亡，江男趕緊打官司順利「死而復生」，但他在美國刷偽卡的行為，台灣也有司法管轄權，台北地檢署23日依最重可處5年徒刑的行使偽卡罪將他提起公訴。

現年65歲的江男1985年8月間離開新竹老家後，多年未與家人聯絡，生死不明，江男的弟弟因此在2012年間，聲請法院對江男宣告死亡，新竹地院依職權調查了健保、勞保、信用卡、入出境、在監在押、以及前科紀錄，都查無江男還活著的證明，經公示催告、登報尋人8個月也沒有下文，依法宣告失蹤超7年的江男死亡。

▲▼信用卡,行動支付。（圖／pixabay）

▲江男在美國用偽卡消費落網時，身上還有10多張偽造信用卡。（示意圖／pixabay）

事實上，江男並沒有從人間蒸發，他2013年間，在美國參加1個大陸人為首的詐騙組織，持偽造信用卡在美國百貨公司刷卡購買雅斯蘭黛等保養品，才第2次盜刷偽卡就被發現，美國警方還查扣了10多張偽造信用卡，江男因此被關進美國大牢，經認罪協商，2014年間獲得假釋並遣送回台。

江男返台後赫然發現自己被宣告死亡，趕緊拿出自己的回國證明、入出境許可等資料，再加上弟弟當庭指認無誤，新竹地院在2018年裁定撤銷江男的死亡宣告，但刑事局日前接獲美方提供的司法互助資料，送請檢察官調查認定，江男觸犯的行使偽造信用卡罪，雖然在美國犯案，台灣仍有司法管轄權，江男因此被起訴面臨5年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。

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