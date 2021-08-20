博弈大亨撈595億打包票不會逃　保釋金2億變3億一天就搞定　

▲地院重裁交保金提高到3億，莊周文火速補足1億元繼續保有自由身。（圖／翻攝自Facebook／莊周文）

記者李忠憲／台中報導

有馬來西亞拿督頭銜的新力旺集團總裁莊周文，因設置線上博奕平台經營博奕洗錢，狂撈594億多元。他逃亡4月遭收押禁見，台中地院卻在起訴後裁定1億2千萬交保，中檢不服抗告，法官更裁2億；中檢再上訴成功，台中地院昨日再加碼交保金額到3億元，莊周文立刻補足1億元保金後，繼續保持自由身。中檢表示，待收到裁定書後會再研議是否要再抗告。

年僅50歲的新力旺集團總裁莊周文身價高達數百億，旗下更有擁有包括新力旺國際控股公司等12家公司企業。平日熱心公益的他，還贊助多項運動，卻遭檢警發現，該集團對外招攬博弈系統供應商與線上博弈業者，加入「GPK線上博弈平台」，經營網路賭博與洗錢，並將地下匯兌分批匯入台灣，不法獲利高達594億多元。

莊周文去年疑似有人通風報信，在檢警行動前就逃亡，同時出售名下超跑及不動產，4個月後遭逮並收押禁見。台中地檢署檢察官也不是省油的燈，追回2億5460萬元的售地所得，還有價值數億元共13輛超跑，但莊立刻籌出1.5億元將遭扣押的房產及超跑贖回。

中檢今年3月起訴莊，他6月聲請撤銷羈押，台中地院審理後裁定1億2千萬元交保，並限制住居且限制出境，每天應到居住地派出所報到。中檢不服提抗告成功，台中地院重審後，將金額提高到2億，莊依然當天就補足8千萬元差額。

中檢再向台中高分院提抗告成功，發回台中地院重審。台中地院日前開庭，莊周文打包票不會逃亡，當場被請回。法官昨日裁定提高保釋金，從原本2億元到3億元，莊也立刻將1億元補足，再獲自由身。

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