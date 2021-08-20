陽明檢疫所第2起包裹藏毒！送件人身分曝　餅乾內驚見6包K他命

▲陳時中記者會語出驚人表示，19日查獲北市陽明山檢疫所有家屬送物品時夾帶毒品。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

記者黃宥寧、邱中岳／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今指出，陽明山、林口集中檢疫所發現居檢者家屬送來的物品當中含毒品。對此警方表示，19日下午4時許，郭男駕駛白牌車到陽明山檢疫所稱「送包裹」，保一警衛攔查包裹，打開竟藏K他命6包、咖啡包20包，郭男堅稱「被人家叫送貨」，因吳姓居檢者預計9月初出關，警方將等隔離期滿傳他到案說明。

都在隔離還想吸毒！陽明山保一總隊警衛將「快遞員」郭男包裹打開，驚見裡面竟藏咖啡包20包、K他命6包（約24.5公克）等毒品，警方人贓俱獲將他帶回派出所。

警詢時，有毒品前科的郭男（38歲）仍堅稱自己是「快遞員」，是打開通訊軟體Line群組的叫車系統，被人叫送貨，對此才將外包裝餅乾包裹送往陽明山檢疫所，但警方不採信他的辯詞。

訊問後也依照毒品罪嫌將郭姓男子移送法辦。警方也表示，由於收包裹的吳姓檢疫者，將在9月初出關，屆時會傳喚他到案說明。

陽明山檢疫所夾毒闖關此次為第二起！去年9月21日沈男將K他命裝進洋芋片罐，送往陽明山檢疫所，供隔離的陳男過癮，士林地院審結，依行使偽造私文書罪判沈男有期徒刑4月、得易科罰金12萬元，另不得易科罰金的販賣第三級毒品罪則是1年10月徒刑。可上訴。

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