女師普悠瑪自拍「槍斃蔡英文」　「禱告詛咒」總統獲不起訴

▲廖姓女子在火車上錄製影片聲稱「槍斃蔡英文」，檢察官認為只是在禱告，不是真的恐嚇。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

廖姓女子4月間錄製影片「槍斃蔡英文！」上傳網路，還公布自己正在搭火車，要總統蔡英文「有種到車上找我」，警方在松山車站攔截請她下車後，偵辦廖女涉嫌妨害自由等罪嫌，但是台北地檢署勘驗廖女影片，認為廖女只是在禱告詛咒蔡英文「入監槍決」，而非恐嚇加害他人，加上蔡未提告，以罪嫌不足處分不起訴。

警方在4月8日下午接獲報案，曾任教職的廖姓女子在臉書、Youtube貼出在火車上的自拍影片「槍斃蔡英文！」指控總統蔡英文竊取博士學位，主導太魯閣出軌事故謀殺彭文正，「蔡英文殺人魔，入監槍決！」廖女同時說出自己正搭乘普悠瑪列車，嗆蔡英文「有種就搭台鐵到車上找我」。

▲廖女後來被警方請下火車帶回警局說明。（資料照／記者邱中岳翻攝）

鐵路警察隨後在台鐵宜蘭站掌握到廖女行蹤，並在列車抵達松山站時，請廖女一同回警局，當晚廖女自行前往台北地檢署到案說明後責付友人帶回，檢察官調閱相關資料發現廖女精神狀況不佳，且自拍影片的標題雖然寫著「槍斃蔡英文！」但廖女在影片中不斷重複「奉耶穌基督聖名禱告，蔡英文入監槍決」等字眼。

檢察官認為，雖然廖女說的話，會讓聽的人感覺不舒服，但這樣的禱告，頂多是在詛咒，不一定會實現，並非恐嚇要加害他人的生命財產，且全案除了警方調查蒐證外，蔡英文或其他人並未提告，無法證明有被害人接到「惡害通知」，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴廖女。

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